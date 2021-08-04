O que é FSM (field service management)?

O software de field service management ajuda as empresas a gerenciar todos os recursos envolvidos nas atividades de gerenciamento de serviços de campo. Ele pode ajudar gerentes e técnicos a processar ordens de serviço, automatizar o agendamento e o despacho, acompanhar tarefas de serviço e reparo, gerenciar contratos de atendimento ao cliente, coletar pagamentos e muito mais.

Os recursos de gerenciamento de serviços de campo são oferecidos por vários software e soluções.

Software de gerenciamento de atendimento de campo móvel



Os recursos de nuvem e móveis oferecidos por alguns softwares de gerenciamento de serviços de campo dão acesso a comunicações em tempo real e mantêm os técnicos conectados a informações importantes e suporte enquanto estão em campo.

Com recursos móveis, os técnicos de serviços externos podem capturar imagens em seus dispositivos e acessar dados de ativos remotos e gêmeos digitais para avaliar as principais causas dos problemas. Eles também podem ampliar a colaboração com recursos de IA e RA que estão se tornando mais padrão.

Software de gerenciamento de ativos empresariais



O software de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) ajuda as empresas a manter e controlar seus ativos e equipamentos operacionais, tanto dentro quanto fora das instalações.

Centralizando as informações dos ativos e implementando monitoramento e análise remotos baseados em IA, os gerentes de manutenção podem maximizar a utilização dos ativos, aumentar o tempo de atividade produtivo e reduzir os custos operacionais.

Sistema de gerenciamento de estoque



Um sistema de gerenciamento de estoque ajuda as empresas a otimizarem o inventário de manutenção, reparo e operações (MRO). Ele pode apresentar uma visão precisa e detalhada do desempenho do estoque de MRO e ainda apresentar recomendações otimizadas para níveis de estoque e reposição para cada item estocado.