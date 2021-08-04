O que é FSM (field service management)?

Explore a solução de FSM da IBM Cadastre-se para receber atualizações sobre sustentabilidade
Ilustração com colagem de pictogramas de perfil facial, folha, nuvem
O que é FSM (field service management)?

Field service management é a gestão dos recursos de uma empresa para realizar atividades de trabalho e operações fora da propriedade da empresa. O FSM contempla funcionários e equipamentos.

 Quais são os componentes do gerenciamento de serviços de campo?

O field service management envolve normalmente o envio de trabalhadores ou contratados para um local fora das instalações da empresa para instalar, manter ou reparar equipamentos, sistemas ou ativos.

Os gerentes de field service monitoram os recursos de campo de uma organização e coordenam o trabalho dos profissionais de atendimento externo que oferecem serviços qualificados, especializados ou proprietários aos clientes.

Field service management também é conhecido como gestão de serviços de campo e inclui as seguintes atividades:

  • Agendamento de atendimento de campo: é o processo de organização de horários de funcionários, compromissos de serviço e cronogramas esperados de conclusão de ordens de serviço.

  • Gerenciamento de despacho de atendimento de campo: é o processo de coordenar o despacho, quando um técnico ou especialista de atendimento de campo é enviado para uma tarefa de trabalho.

  • Gerenciamento de ordens de serviço: é o processo de atribuição e rastreamento de ordens de serviço, desde a criação até a conclusão e o faturamento do cliente.

  • Gerenciamento de estoque: é o processo de manter o controle de peças e suprimentos, incluindo a transferência de produtos, consumo, ajustes e muito mais.

  • Gerenciamento de contratos de atendimento de campo: é o processo de gerenciar contratos com seus clientes e garantir que os acordos de nível de serviço (SLAs) sejam cumpridos.
 Leia o guia de gerenciamento de campo
Benefícios do FSM (gestão de serviços de campo)

Soluções eficazes de gerenciamento de serviços de campo integram dados de sistemas de gerenciamento de ativos corporativos com dados remotos do campo, incluindo IoT e dispositivos móveis, para ajudar uma empresa a gerenciar seus recursos.

Os benefícios do gerenciamento de serviços de campo são:

  • Aumento do tempo de atividade: Identifique os reparos necessários no início do ciclo de vida do ativo para operações sempre ativas, altos níveis de desempenho e tempo de inatividade reduzido.

  • Redução do tempo médio de reparo e melhoraria as taxas de reparo na primeira vez: garanta a indicação do técnico certo para o trabalho e dê a ele os dados certos no momento certo em uma única plataforma.

  • Capacitação dos técnicos de atendimento de campo: dê aos técnicos assistência remota e recursos móveis que os ajudem a permanecer seguros, estar em conformidade, solucionar problemas e concluir tarefas de trabalho com eficiência.

  • Redução dos custos de atendimento de campo: use dados e insights para concluir as tarefas de manutenção no momento certo e da maneira mais eficaz e eficiente.

  • Aumento da satisfação do cliente: Saiba se os técnicos estão atendendo às expectativas dos clientes e responda prontamente a preocupações ou atrasos inesperados

 
 Leia sobre como capacitar os técnicos de atendimento de campo
Desafios do gerenciamento de serviços de campo

Os líderes técnicos de manutenção estão enfrentando muitos desafios, incluindo a atração e a retenção de talentos em meio a um pool de talentos cada vez menor, forças de trabalho pouco qualificadas, custos operacionais crescentes e falta de tecnologia para gerenciar ativos complexos e expandir as necessidades de serviço.

O segredo para gerenciar esses desafios é empregar um software capaz de automatizar determinadas tarefas para reduzir a pressão sobre sua força de trabalho, melhorar a transferência de conhecimento e oferecer recursos que apoiem os técnicos em campo.

Os técnicos de serviços móveis enfrentam desafios como conflitos de agendamento, a capacidade de obter dados essenciais, falta de comunicação sobre as tarefas do trabalho e a necessidade de fazer viagens de volta. Para superar esses desafios, mais recursos principais de CMMS do sistema devem estar disponíveis em telefones e tablets:

  • Revisão de históricos de manutenção de ativos
  • Acesso a especificações técnicas detalhadas e dados de localização GIS
  • Exame das informações da ordem de serviço
  • Faturamento do processo
  • Comunicação em tempo real

Por fim, muitas empresas implementaram diversas soluções separadas ao longo do tempo e agora têm diversas ferramentas que não funcionam juntas. Para que o gerenciamento de serviços de campo funcione sem problemas, é fundamental ter soluções coesas, integradas e completas que sejam fáceis de usar pelas equipes de campo e forneçam dashboards que ofereçam visibilidade dos recursos de uma empresa em toda a empresa.
O que é um software de field service management?

O software de field service management ajuda as empresas a gerenciar todos os recursos envolvidos nas atividades de gerenciamento de serviços de campo. Ele pode ajudar gerentes e técnicos a processar ordens de serviço, automatizar o agendamento e o despacho, acompanhar tarefas de serviço e reparo, gerenciar contratos de atendimento ao cliente, coletar pagamentos e muito mais.

Os recursos de gerenciamento de serviços de campo são oferecidos por vários software e soluções.

 

Software de gerenciamento de atendimento de campo móvel


Os recursos de nuvem e móveis oferecidos por alguns softwares de gerenciamento de serviços de campo dão acesso a comunicações em tempo real e mantêm os técnicos conectados a informações importantes e suporte enquanto estão em campo.

Com recursos móveis, os técnicos de serviços externos podem capturar imagens em seus dispositivos e acessar dados de ativos remotos e gêmeos digitais para avaliar as principais causas dos problemas. Eles também podem ampliar a colaboração com recursos de IA e RA que estão se tornando mais padrão.

 

Software de gerenciamento de ativos empresariais


O software de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) ajuda as empresas a manter e controlar seus ativos e equipamentos operacionais, tanto dentro quanto fora das instalações.

Centralizando as informações dos ativos e implementando monitoramento e análise remotos baseados em IA, os gerentes de manutenção podem maximizar a utilização dos ativos, aumentar o tempo de atividade produtivo e reduzir os custos operacionais.

 

Sistema de gerenciamento de estoque


Um sistema de gerenciamento de estoque ajuda as empresas a otimizarem o inventário de manutenção, reparo e operações (MRO). Ele pode apresentar uma visão precisa e detalhada do desempenho do estoque de MRO e ainda apresentar recomendações otimizadas para níveis de estoque e reposição para cada item estocado.
Aplicações do setor de gerenciamento de serviços de campo
Manufatura (IIoT - Industrial IoT)

Os técnicos são normalmente enviados para manutenção preventiva ou preditiva e reparo de equipamentos em garantia em vários setores, como automotivo, aeroespacial, defesa, eletrônicos, produtos industriais, produtos de consumo e muito mais.
Transportes

Os técnicos de serviço devem ter acesso a detalhes sobre ativos e inventário, incluindo gerenciamento de combustível, registros de motoristas, peças de reposição, horários de compartimentos e outros dados essenciais para manter as operações ferroviárias, rodoviárias e aéreas.
Energia e utilidade pública

Os técnicos devem considerar as informações geoespaciais de ativos remotos e, ao mesmo tempo, acomodar a programação complexa da equipe para ordens de serviço de alto volume e sensíveis ao tempo.

 Veja as soluções para energia e serviços públicos
Petróleo e gás

Nessas indústrias, a ênfase está na segurança, confiabilidade, conformidade e desempenho. As empresas podem reduzir custos padronizando e simplificando as práticas de manutenção de atendimento de campo.

 Veja soluções para petróleo e gás
O futuro do gerenciamento de serviços de campo

À medida que os ativos aumentam em complexidade, a maneira como as empresas gerenciam suas operações de serviços de campo deve evoluir.

O futuro do gerenciamento de serviços de campo é capacitar o técnico conectado, qualquer ativo, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer nuvem.

Os técnicos de atendimento de campo utilizam soluções que apresentam percepções significativas dos dispositivos de IoT sobre como e quando os equipamentos devem passar por manutenção. Eles aumentam sua produtividade por meio de automação, recursos móveis e suporte de IA. Com acesso a serviços digitais na nuvem, os clientes também têm uma experiência melhor.

No futuro, essas tecnologias continuarão transformando o gerenciamento de atendimento de campo.
Automação de atendimento de campo

A otimização automatizada de cronogramas baseada em IA ajuda os despachantes a resolver melhor os problemas e a melhorar a qualidade e a produtividade dos recursos de campo.
IA no gerenciamento de atendimento de campo

À medida que a tecnologia evolui, a IA aumenta as habilidades e os requisitos de treinamento dos técnicos, aproveitando a capacidade de analisar volumes infinitos de dados novos e históricos.
Serviço de campo de IoT

A manutenção preditiva baseada em dados obtidos de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e a solução de problemas com realidade aumentada (AR) possibilitarão limitar a manutenção de equipamentos e ativos.
Gerenciamento de atendimento de campo na nuvem 

A nuvem híbrida possibilita plataformas de operações integradas e infinitamente escaláveis que conectam dados e conhecimento em toda a organização, suas parcerias e clientes. 
Soluções relacionadas
Gerenciamento de ativos corporativos móveis

Prepare o técnico conectado com o asset management mobile para empresas (EAM) para gerenciar qualquer ativo, a qualquer hora e em qualquer lugar.

 Explore o mobile EAM com o Maximo
Gerenciamento de ativos corporativos

Tenha gerenciamento inteligente de ativos, monitoramento, manutenção preditiva e confiabilidade para suas operações de atendimento de campo em uma única plataforma.

 Conheça o IBM Maximo Application Suite
Sustentabilidade

Integre a sustentabilidade ao seu gerenciamento de ativos, utilizando o poder dos dados e da IA.

 Conheça a solução de sustentabilidade do Maximo
Recursos FSM
Vista de cima de uma pessoa digitando no notebook
O que é um CMMS?
CMMS (abreviação de computerized maintenance management system, ou sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção) é o software que ajuda a gerenciar ativos, programar a manutenção e monitorar as ordens de serviço.
Pessoa examinando braço robótico no laboratório de fabricação e olhando para tela de computador
Webinar: Escalável, móvel e sustentável
Junte-se à IBM e aos convidados da IDC, Aquitas, Omnio, Samsung e SRO enquanto discutem três imperativos para o gerenciamento moderno de ativos.
Engenheiros utilizando tablet digital na fábrica
O que é EAM?
Abreviação de gerenciamento de ativos corporativos em inglês (enterprise asset management), EAM é a combinação de software, sistemas e serviços usados para manter, controlar e otimizar a qualidade dos ativos operacionais.
Dê o próximo passo

Libere o potencial total dos ativos da sua empresa com o IBM Maximo Application Suite ao unificar sistemas de manutenção, inspeção e confiabilidade em uma única plataforma. É uma solução integrada baseada na nuvem que aproveita o poder da IA, IoT e análises avançadas para maximizar o desempenho dos ativos, prolongar o ciclo de vida dos ativos, minimizar os custos operacionais e reduzir o tempo de downtime.

 Conheça o Maximo Agende uma demonstração em tempo real