O que é FSM (field service management)?

Field service management é a gestão dos recursos de uma empresa para realizar atividades de trabalho e operações fora da propriedade da empresa. O FSM contempla funcionários e equipamentos.
O field service management envolve normalmente o envio de trabalhadores ou contratados para um local fora das instalações da empresa para instalar, manter ou reparar equipamentos, sistemas ou ativos.
Os gerentes de field service monitoram os recursos de campo de uma organização e coordenam o trabalho dos profissionais de atendimento externo que oferecem serviços qualificados, especializados ou proprietários aos clientes.
Field service management também é conhecido como gestão de serviços de campo e inclui as seguintes atividades:
Soluções eficazes de gerenciamento de serviços de campo integram dados de sistemas de gerenciamento de ativos corporativos com dados remotos do campo, incluindo IoT e dispositivos móveis, para ajudar uma empresa a gerenciar seus recursos.
Os benefícios do gerenciamento de serviços de campo são:
Os líderes técnicos de manutenção estão enfrentando muitos desafios, incluindo a atração e a retenção de talentos em meio a um pool de talentos cada vez menor, forças de trabalho pouco qualificadas, custos operacionais crescentes e falta de tecnologia para gerenciar ativos complexos e expandir as necessidades de serviço.
O segredo para gerenciar esses desafios é empregar um software capaz de automatizar determinadas tarefas para reduzir a pressão sobre sua força de trabalho, melhorar a transferência de conhecimento e oferecer recursos que apoiem os técnicos em campo.
Os técnicos de serviços móveis enfrentam desafios como conflitos de agendamento, a capacidade de obter dados essenciais, falta de comunicação sobre as tarefas do trabalho e a necessidade de fazer viagens de volta. Para superar esses desafios, mais recursos principais de CMMS do sistema devem estar disponíveis em telefones e tablets:
Por fim, muitas empresas implementaram diversas soluções separadas ao longo do tempo e agora têm diversas ferramentas que não funcionam juntas. Para que o gerenciamento de serviços de campo funcione sem problemas, é fundamental ter soluções coesas, integradas e completas que sejam fáceis de usar pelas equipes de campo e forneçam dashboards que ofereçam visibilidade dos recursos de uma empresa em toda a empresa.
O software de field service management ajuda as empresas a gerenciar todos os recursos envolvidos nas atividades de gerenciamento de serviços de campo. Ele pode ajudar gerentes e técnicos a processar ordens de serviço, automatizar o agendamento e o despacho, acompanhar tarefas de serviço e reparo, gerenciar contratos de atendimento ao cliente, coletar pagamentos e muito mais.
Os recursos de gerenciamento de serviços de campo são oferecidos por vários software e soluções.
Os recursos de nuvem e móveis oferecidos por alguns softwares de gerenciamento de serviços de campo dão acesso a comunicações em tempo real e mantêm os técnicos conectados a informações importantes e suporte enquanto estão em campo.
Com recursos móveis, os técnicos de serviços externos podem capturar imagens em seus dispositivos e acessar dados de ativos remotos e gêmeos digitais para avaliar as principais causas dos problemas. Eles também podem ampliar a colaboração com recursos de IA e RA que estão se tornando mais padrão.
O software de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) ajuda as empresas a manter e controlar seus ativos e equipamentos operacionais, tanto dentro quanto fora das instalações.
Centralizando as informações dos ativos e implementando monitoramento e análise remotos baseados em IA, os gerentes de manutenção podem maximizar a utilização dos ativos, aumentar o tempo de atividade produtivo e reduzir os custos operacionais.
Um sistema de gerenciamento de estoque ajuda as empresas a otimizarem o inventário de manutenção, reparo e operações (MRO). Ele pode apresentar uma visão precisa e detalhada do desempenho do estoque de MRO e ainda apresentar recomendações otimizadas para níveis de estoque e reposição para cada item estocado.
Os técnicos são normalmente enviados para manutenção preventiva ou preditiva e reparo de equipamentos em garantia em vários setores, como automotivo, aeroespacial, defesa, eletrônicos, produtos industriais, produtos de consumo e muito mais.
Os técnicos de serviço devem ter acesso a detalhes sobre ativos e inventário, incluindo gerenciamento de combustível, registros de motoristas, peças de reposição, horários de compartimentos e outros dados essenciais para manter as operações ferroviárias, rodoviárias e aéreas.
Os técnicos devem considerar as informações geoespaciais de ativos remotos e, ao mesmo tempo, acomodar a programação complexa da equipe para ordens de serviço de alto volume e sensíveis ao tempo.
Nessas indústrias, a ênfase está na segurança, confiabilidade, conformidade e desempenho. As empresas podem reduzir custos padronizando e simplificando as práticas de manutenção de atendimento de campo.
À medida que os ativos aumentam em complexidade, a maneira como as empresas gerenciam suas operações de serviços de campo deve evoluir.
O futuro do gerenciamento de serviços de campo é capacitar o técnico conectado, qualquer ativo, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer nuvem.
Os técnicos de atendimento de campo utilizam soluções que apresentam percepções significativas dos dispositivos de IoT sobre como e quando os equipamentos devem passar por manutenção. Eles aumentam sua produtividade por meio de automação, recursos móveis e suporte de IA. Com acesso a serviços digitais na nuvem, os clientes também têm uma experiência melhor.
No futuro, essas tecnologias continuarão transformando o gerenciamento de atendimento de campo.
A otimização automatizada de cronogramas baseada em IA ajuda os despachantes a resolver melhor os problemas e a melhorar a qualidade e a produtividade dos recursos de campo.
À medida que a tecnologia evolui, a IA aumenta as habilidades e os requisitos de treinamento dos técnicos, aproveitando a capacidade de analisar volumes infinitos de dados novos e históricos.
A manutenção preditiva baseada em dados obtidos de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e a solução de problemas com realidade aumentada (AR) possibilitarão limitar a manutenção de equipamentos e ativos.
A nuvem híbrida possibilita plataformas de operações integradas e infinitamente escaláveis que conectam dados e conhecimento em toda a organização, suas parcerias e clientes.
Prepare o técnico conectado com o asset management mobile para empresas (EAM) para gerenciar qualquer ativo, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Tenha gerenciamento inteligente de ativos, monitoramento, manutenção preditiva e confiabilidade para suas operações de atendimento de campo em uma única plataforma.
Integre a sustentabilidade ao seu gerenciamento de ativos, utilizando o poder dos dados e da IA.
Libere o potencial total dos ativos da sua empresa com o IBM Maximo Application Suite ao unificar sistemas de manutenção, inspeção e confiabilidade em uma única plataforma. É uma solução integrada baseada na nuvem que aproveita o poder da IA, IoT e análises avançadas para maximizar o desempenho dos ativos, prolongar o ciclo de vida dos ativos, minimizar os custos operacionais e reduzir o tempo de downtime.