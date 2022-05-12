O que é UEM (Gerenciamento unificado de endpoints)?

UEM é o que há de mais recente em uma série de ferramentas de gerenciamento de segurança móvel. Outras ferramentas surgiram e evoluíram durante o tempo, em resposta à mudança na relação entre organizações, colaboradores, dispositivos móveis e estilos de trabalho nas últimas duas décadas.

GDM (gerenciamento de dispositivos móveis)

Os primeiros dispositivos móveis introduzidos no local de trabalho eram de propriedade da empresa, e as ferramentas gerenciamento de dispositivos móveis (GDM) foram desenvolvidas para permitir que os administradores de TI gerenciassem e protegessem esses dispositivos.

As ferramentas de GDM deram aos administradores controle total sobre todos os recursos de um dispositivo. Eles podem provisionar, registrar e criptografar dispositivos, configurar e controlar o acesso sem fio, instalar e gerenciar aplicativos corporativos, rastrear a localização dos dispositivos e bloquear e apagar um dispositivo em caso de perda ou roubo.

GAM (gerenciamento de aplicativos móveis)

O GDM era uma solução aceitável de gerenciamento móvel até que os smartphones se tornaram tão populares que os funcionários queriam usar seus smartphones pessoais para o trabalho (em vez de carregar um dispositivo pessoal e um de trabalho). Nasceu o BYOD. E logo os funcionários se irritaram com a entrega do controle total dos seus telefones pessoais e dados pessoais ao GDM.

Surgiu uma nova solução, o gerenciamento de aplicativos móveis (GAM). Em vez de se concentrar no controle de gerenciamento de todo o dispositivo móvel, o GAM concentrou-se no gerenciamento de aplicativos.

Com o GAM, os administradores podem ter controle total sobre os aplicativos corporativos e os dados corporativos associados a eles; eles também podem exercer controle suficiente sobre os aplicativos pessoais dos funcionários para proteger os dados corporativos, sem tocar ou mesmo ver os dados pessoais dos funcionários.

EMM (gerenciamento de mobilidade empresarial)

Mas as soluções da GAM também encontraram seus limites, a maioria dos quais resultou de sua absoluta incapacidade de acompanhar a explosão de novos aplicativos que os funcionários podem adicionar aos seus dispositivos iOS ou Android. Em resposta, os fornecedores combinaram MDM, GAM e algumas ferramentas relacionadas para criar pacotes de gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM).

A EMM proporcionou a segurança de dados corporativos do MDM, a experiência superior do funcionário do GAM e o gerenciamento e controle de segurança sobre todos os dispositivos utilizados fora do escritório, não somente smartphones, mas também laptops e PCs externos.

UEM (Gerenciamento unificado de endpoints)

O EMM deixou uma última lacuna no gerenciamento de endpoints (e uma possível vulnerabilidade de segurança). Como não oferecia recursos para gerenciar dispositivos de usuários finais no local, exigia que os administradores usassem ferramentas e políticas separadas para gerenciamento e segurança de dispositivos locais e externos. Isso criou mais trabalho, confusão e oportunidade de erro, quase ao mesmo tempo em que mais empregadores estavam tentando permitir que mais funcionários trabalhassem em casa.

O UEM surgiu como a solução para esse problema. Ele combina as funções do EMM com os recursos das ferramentas de gerenciamento de clientes (CMTs) usadas tradicionalmente para gerenciar PCs e notebooks no local. A maioria das ferramentas UEM também contém, integra ou interage com ferramentas de segurança de endpoints, como software antivírus e antimalware, software de controle da web, soluções de análise de comportamento de usuário e entidade (UEBA), firewalls integrados e outros.