O que é o gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM)?

O gerenciamento de mobilidade empresarial surgiu como uma forma de as organizações gerenciarem melhor a proliferação de dispositivos móveis em suas redes estendidas.

A primeira onda de trabalho móvel em massa começou no início dos anos 2000, com a chegada dos smartphones BlackBerry. A maioria das pessoas usava dispositivos disponibilizados pela empresa e as organizações mantinham total controle sobre esses dispositivos com ferramentas de MDM (gerenciamento de dispositivos móveis).

Com a chegada dos novos smartphones ao mercado, especialmente o iPhone da Apple, as organizações descobriram que muitas soluções de MDM não conseguiam gerenciar efetivamente a variedade de dispositivos e sistemas operacionais atualmente em uso.

Além disso, com o advento dos programas BYOD, as organizações precisavam de uma maneira de proteger os dispositivos móveis pessoais dos funcionários. Os funcionários não queriam conceder aos seus empregadores controle de nível GDM sobre os smartphones que possuíam.

Esses fatores levaram ao desenvolvimento de soluções de gerenciamento de aplicações móveis (MAM) e gerenciamento de conteúdo móvel (MCM). Enquanto as ferramentas de MDM controlam todo o dispositivo, o MAM e o MCM concedem aos administradores de TI um controle granular apenas das aplicações e dados corporativos.

Com o surgimento dos tablets e as aplicações móveis se tornando quase tão potentes quanto as de desktop, os administradores de TI se viram lidando com mais dispositivos – e mais tipos de dispositivos – do que nunca. As ferramentas de EMM foram desenvolvidas para que as equipes de TI pudessem gerenciar todos esses dispositivos em uma única solução, independentemente de quem os possui, dos fornecedores que os produzem e das aplicações e sistemas operacionais que executam.

Muitas soluções modernas de EMM agora incorporam tecnologias avançadas, como inteligência artificial e aprendizado de máquina para automatizar tarefas de rotina, identificar possíveis ameaças à segurança e otimizar os processos de gerenciamento. Esses recursos podem ajudar as organizações a detectar anomalias no comportamento dos dispositivos, aplicar políticas e tomar medidas de segurança mais proativas.

As ferramentas de EMM simplificam significativamente o gerenciamento de TI móvel, mas muitos EMMs não conseguem gerenciar notebooks e desktops. Uma solução mais recente, o gerenciamento unificado de endpoint (UEM), amplia os recursos de EMM para gerenciar os dispositivos móveis e endpoints mais tradicionais por meio de um único console de gerenciamento. (Consulte "Gerenciamento de mobilidade empresarial versus gerenciamento de mobilidade unificado" para obter mais informações).