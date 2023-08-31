Os especialistas recomendam o uso de uma combinação de técnicas para encontrar vulnerabilidades do Log4j.

Pesquisas manuais. As equipes de segurança podem procurar manualmente por falhas do Log4j. Elas podem usar ferramentas de desenvolvimento como o Apache Maven para gerar árvores de dependência que mapeiam todas as dependências em um aplicativo, ou podem usar inteligência de ameaças externa para identificar os ativos afetados. Por exemplo, a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) compilou uma lista de softwares que sofrem com o Log4Shell. A lista está disponível no GitHub .

Nos sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows e macOS, as equipes de segurança podem procurar diretórios de arquivos por instâncias do Log4j usando a interface de linha de comando.

Ferramentas de verificação de vulnerabilidades. Após a descoberta do Log4Shell, algumas organizações lançaram ferramentas gratuitas projetadas para encontrar vulnerabilidades do Log4j. Como exemplos, temoso Log4j-sniffer do Palantir o o scanner do CERT Coordination Center, entre muitos outros.

Embora scanners especializados ainda estejam disponíveis, muitas soluções de segurança padrão, como scanners de vulnerabilidade, plataformas de gerenciamento de superfície de ataque (ASM) e soluções de detecção e resposta de endpoint (EDR) agora podem detectar vulnerabilidades Log4j.

Como o Log4Shell pode se esconder profundamente em cadeias de dependência, as equipes de segurança podem complementar varreduras automatizadas com métodos mais práticos, como testes de penetração.

Caça a ameaças. De acordo com a CISA, sabe-se que os invasores usam o Log4Shell para invadir uma rede e, em seguida, corrigir o ativo que comprometeram para cobrir seus rastros. Por esse motivo, é recomendável que as equipes de segurança assumam que uma violação já ocorreu e procurem ativamente sinais de invasão do Log4Shell.

Ferramentas de cibersegurança, como soluções de gerenciamento de eventos e informações de segurança(SIEM) e plataformas de detecção e resposta estendidas (XDR) , podem ajudar a detectar atividades anormais associadas ao Log4Shell, como entradas de registro estranhas ou padrões de tráfego suspeitos. As equipes de segurança devem lançar procedimentos completos de resposta a incidentes e investigação para qualquer possível indício do Log4Shell, dada a seriedade das consequências de um ataque.