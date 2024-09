O que é o teste de penetração?

Existem três razões principais pelas quais as empresas realizam testes de penetração.

Os testes de penetração são mais abrangentes do que apenas avaliações de vulnerabilidade. Os testes de penetração e as avaliações de vulnerabilidade ajudam as equipes de segurança a identificar pontos fracos em aplicativos, dispositivos e redes. No entanto, esses métodos servem a propósitos ligeiramente diferentes; por isso, muitas organizações usam ambos em vez de contar apenas com um ou com outro.

As avaliações de vulnerabilidade geralmente são varreduras recorrentes e automatizadas que procuram vulnerabilidades conhecidas em um sistema e as sinalizam para revisão. As equipes de segurança usam avaliações de vulnerabilidade para verificar rapidamente se há falhas comuns.

Os testes de penetração vão um passo além. Quando os testadores de penetração encontram vulnerabilidades, eles as exploram em ataques simulados que imitam os comportamentos de hackers maliciosos. Isso fornece à equipe de segurança uma compreensão profunda de como hackers reais podem explorar vulnerabilidades para acessar dados confidenciais ou interromper operações. Em vez de tentar adivinhar o que os hackers podem fazer, a equipe de segurança pode usar esse conhecimento para projetar controles de segurança de rede para ameaças cibernéticas do mundo real.

Como os testadores de penetração usam processos automatizados e manuais, eles descobrem vulnerabilidades conhecidas e desconhecidas. Como os testadores de penetração exploram ativamente os pontos fracos que encontram, é menos provável que encontrem falsos positivos; se eles podem explorar uma falha, os cibercriminosos também podem. E como os serviços de teste de penetração são fornecidos por especialistas em segurança terceirizados, que abordam os sistemas a partir da perspectiva de um hacker, os testes de penetração geralmente descobrem falhas que as equipes de segurança internas poderiam deixar passar.

Especialistas em cibersegurança recomendam testes de penetração. Muitos especialistas e autoridades em cibersegurança recomendam testes de penetração como medida de segurança proativa. Por exemplo, em 2021, o governo federal dos EUA (link externo ao site ibm.com) incentivou as empresas a usar testes de penetração para se defender contra os crescentes ataques de ransomware.

Os testes de penetração apoiam a conformidade regulatória. Regulamentações de segurança de dados, como a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) e o Regulamento geral de proteção de dados (GDPR), exigem determinados controles de segurança. Os testes de penetração podem ajudar as empresas a comprovar a conformidade com esses regulamentos, garantindo que seus controles funcionem conforme o pretendido.

Outros regulamentos exigem explicitamente testes de penetração. A Norma de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI-DSS), que se aplica a organizações que processam cartões de crédito, exige especificamente “testes de penetração externos e internos” regulares (link externo ao site ibm.com).

Os testes de penetração também podem apoiar a conformidade com normas voluntárias de segurança da informação, como a ISO/IEC 27001 (link externo ao site ibm.com).