Muitos especialistas em segurança cibernética acreditam que o smishing se tornará mais comum nos próximos anos. A CISO da Proofpoint, Lucia Milică (link externo ao site ibm.com) acha que as ferramentas de smishing aparecerão nos mercados de malware, permitindo que golpistas menos experientes tecnicamente enviem textos maliciosos.

A Gartner prevê (link externo ao site ibm.com) um aumento nas tentativas de phishing "multicanal" que combinam mensagens, e-mails, chamadas telefônicas e outros canais de comunicação. Por exemplo, o Lazarus Group, uma gangue de hackers apoiada pela Coreia do Norte, é conhecido por utilizar táticas de vários canais. O grupo usou perfis falsos do LinkedIn para se passar por recrutadores para trocas de criptomoedas (link externo ao site ibm.com). Eles contatavam as vítimas sob o pretexto de discutir vagas de emprego e, em seguida, transferiam as conversas do LinkedIn para SMS ou WhatsApp, onde as enganavam para que baixassem cavalos de Troia ou outros malwares.

A FCC (link externo ao site ibm.com) está considerando uma regra que exige que os provedores de serviços sem fio bloqueiem mensagens de texto de spam. Entretanto, indivíduos e empresas podem tomar medidas críticas para se protegerem:

Soluções de cibersegurança móvel: os sistemas operacionais Android e iOS têm proteções e funções incorporadas, como bloquear aplicativos não aprovados e filtrar mensagens suspeitas para uma pasta de spam. No nível organizacional, as empresas podem usar soluções gerenciamento unificado de endpoints (UEM) para definir políticas e controles de segurança móvel.