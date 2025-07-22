O que é detecção e resposta a ameaças (TDR)?

A transformação digital e tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas (IoT) e a inteligência artificial (IA) expandiram drasticamente a superfície de ataque das organizações atuais.

A IA generativa, em particular, introduziu uma nova dimensão no cenário de ameaças e está sendo explorada por meio de métodos como a injeção de prompt. No entanto, uma pesquisa do IBM Institute for Business Value afirma que somente 24% das iniciativas de IA generativa são protegidas.

A segurança de endpoint melhorou, mas os agentes de ameaça continuam evoluindo. Os adversários modernos atacam dados confidenciais de maneiras cada vez mais complexas e secretas, desde a criação de anomalias sutis no tráfego da rede até o lançamento de campanhas de distributed denial-of-service (DDoS).

Muitos agentes da ameaça agora utilizam IA para automatizar ataques, evitar a detecção e fazer a exploração de vulnerabilidades em escala. Até mesmo as ameaças internas, perpetradas por funcionários e contratados, estão aumentando, com 83% das organizações enfrentando pelo menos um ataque de agente interno em 2024.

As equipes de segurança precisam de uma abordagem em camadas que integre ferramentas de detecção e resposta a ameaças combinadas com sistemas de detecção de intrusão (IDS) e plataformas de inteligência de ameaças para possibilitar monitoramento contínuo e resposta rápida. Além da questão técnica, o caso de negócios é claro: melhor detecção significa menos falsos positivos, triagem mais rápida e tempos de recuperação mais curtos na ocorrência inevitável de incidentes.