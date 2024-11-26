83% das organizações relataram ataques de agente interno em 2024

De acordo com o recente Relatório de Ameaças Internas de 2024 da cibersegurança, 83% das organizações relataram pelo menos um ataque de agente interno no último ano. Ainda mais surpreendente do que essa estatística é que as organizações que sofreram 11-20 ataques de agente interno viram um aumento de cinco vezes a quantidade de ataques que tiveram em 2023 — passando de apenas 4% para 21% nos últimos 12 meses.

Com o aumento das ameaças internas, é fundamental que as empresas reconheçam os perigos reais que se originam de dentro de seu ecossistema digital e, ao mesmo tempo, coloquem em prática estratégias eficazes de gerenciamento de ameaças para resolvê-las.