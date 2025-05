O MITRE ATT & CK oferece suporte a várias atividades e tecnologias que as organizações usam para otimizar suas operações de segurança e melhorar sua postura geral de segurança.

Triagem de alertas; detecção e resposta a ameaças. As informações contidas no MITRE ATT&CK são muitíssimo valiosas para filtrar e priorizar a enxurrada de alertas relacionados à segurança gerados por softwares e dispositivos em uma rede corporativa típica. Na verdade, muitas soluções de segurança corporativa, incluindo SIEM (gerenciamento de eventos e informações de segurança), UEBA (análise de dados de comportamento de usuários e entidades), EDR (detecção e resposta de endpoint) e XDR (detecção e resposta estendida), podem ingerir informações do MITRE ATT&CK e usá-las para fazer a triagem de alertas, enriquecer a inteligência de ameaças cibernéticas com outras fontes e acionar playbooks de resposta a incidentes ou respostas automatizadas a ameaças.

Caça a ameaças. Caça a ameaças é um exercício de segurança proativo em que os analistas de segurança procuram na rede as ameaças que tiverem escapado das medidas de cibersegurança existentes. As informações do MITRE ATT&CK sobre táticas, técnicas e procedimentos de adversários oferecem literalmente centenas de pontos para iniciar ou continuar a caça a ameaças.

Emulação de equipe vermelha/emulação de adversário. As equipes de segurança podem usar as informações do MITRE ATT&CK para simular ataques cibernéticos do mundo real. Essas simulações podem testar a eficácia das políticas, práticas e soluções de segurança que elas têm em vigor e ajudar a identificar vulnerabilidades que precisam ser abordadas.

Análise de lacunas de segurança e avaliações de maturidade do centro de operações de segurança (SOC). A análise de lacunas de segurança compara as práticas e tecnologias de cibersegurança existentes de uma organização com a norma atual do setor. Uma avaliação de maturidade do SOC avalia a maturidade do SOC de uma organização com base em sua capacidade de bloquear ou mitigar consistentemente ameaças ou ciberataques com intervenção manual mínima ou inexistente. Em todos os casos, os dados do MITRE ATT&CK podem ajudar as organizações a realizar essas avaliações utilizando os dados mais recentes sobre táticas, técnicas e mitigações de ciberameaças.