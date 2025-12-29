O que é descoberta de dados?

Durante a descoberta de dados, os profissionais de dados identificam e extraem dados brutos de todos os bancos de dados, aplicações, arquivos internos e outros repositórios de uma organização. Elas examinam as características, o formato, a linhagem, a qualidade e os usos potenciais dos dados (um processo chamado de criação de perfis de dados), estabelecendo as bases para uma ingestão de dados bem-sucedida. Os insights descobertos durante o processo de descoberta de dados são usados para informar e otimizar decisões de negócios em áreas como estratégias de marketing, experiências do cliente e operações da cadeia de suprimentos.

A análise exploratória de dados (EDA) é uma abordagem amplamente usada para a descoberta de dados. Na EDA, métodos e algoritmos estatísticos são implementados para investigar conjuntos de dados e resumir suas principais características. Essas descobertas ajudam os cientistas de dados a determinar a melhor forma de manipular as fontes de dados para obter insights valiosos.

Além de ajudar as organizações a identificar e aproveitar todas as suas fontes de dados, a descoberta de dados também aprimora a segurança de dados, melhora a precisão de dados e auxilia na conformidade com determinadas regulamentações de privacidade de dados. Quando ampliada por técnicas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), pode dar às organizações ainda maior visibilidade e controle sobre seus ativos de dados.