O que é validação de dados?

Hoje, as empresas acumulam rotineiramente grandes conjuntos de dados contendo terabytes ou petabytes de dados. Essas informações vêm de várias fontes de dados, como dispositivos de Internet das coisas (IOT) ou mídias sociais, e geralmente são migradas para data warehouse e outros sistemas de destino. Mas as informações provenientes de uma ampla gama de fontes, combinadas com a escala das migrações massivas de dados, podem preparar o terreno para uma série de problemas: formatos inconsistentes e discrepâncias, dados duplicados, campos de dados incompletos, erros de entrada de dados e até envenenamento de dados.

Esses problemas de qualidade de dados podem comprometer a integridade dos dados e colocar em risco a tomada de decisões informadas. E dados inválidos não só criam dores de cabeça para os analistas de dados; também é um problema para engenheiros, cientistas de dados e outras pessoas que trabalham com modelos de IA.

Os modelos de IA, incluindo os modelos de aprendizado de máquina e os modelos de IA generativa, exigem dados confiáveis e precisos para treinamento e desempenho do modelo. À medida que a implementação eficaz da IA se torna uma vantagem competitiva crítica, as empresas não podem se dar ao luxo de que dados inválidos comprometam seus esforços de IA. As empresas usam processos de validação de dados para ajudar a garantir que a qualidade dos dados seja suficiente para uso em análises de dados e IA.

Além disso, a validação de dados tem se tornado cada vez mais importante em relação à conformidade regulatória. Por exemplo, a Lei de Inteligência Artificial da UE exige que a validação de dados para sistemas de IA de "alto risco" esteja sujeita a práticas rigorosas de gestão de dados.