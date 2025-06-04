O que é precisão de dados?

A precisão dos dados refere-se ao grau em que um dado reflete seu valor verdadeiro no mundo real. Dados precisos são corretos, precisos e sem erros.



A precisão dos dados é uma dimensão central da qualidade dos dados, além de integridade, consistência, pontualidade, exclusividade, validade e outras métricas dos dados. Como tal, alcançar a precisão dos dados é um aspecto significativo do gerenciamento de qualidade de dados, uma coleção de práticas para otimizar os dados de uma organização em todas as dimensões de qualidade.

Manter a precisão dos dados envolve identificar e corrigir erros, aplicar regras de validação de dados e implementar uma forte gestão de dados. Políticas, padrões e procedimentos claros para coleta, propriedade, armazenamento, processamento e uso de dados contribuem para manter a alta precisão dos dados.

Quando os dados são precisos, proporcionam uma base confiável para a tomada de decisões baseada em dados, seja impulsionando modelos de aprendizado de máquina ou orientando campanhas de marketing. Por outro lado, dados imprecisos podem levar a decisões de negócios inadequadas, redução da satisfação do cliente, ineficiências operacionais e perdas financeiras.