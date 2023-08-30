Precisão de dados versus integridade de dados: semelhanças e diferenças

A integridade de dados é a manutenção e a garantia da consistência, precisão e confiabilidade de dados durante todo o seu ciclo de vida. Ela garante que os dados permaneçam inalterados e sem comprometimentos em relação ao seu estado original quando foram criados, transmitidos ou armazenar. A integridade de dados é crucial para que as organizações confiem nos dados que usam para a tomada de decisão, bem como para cumprir os requisitos regulatórios. Existem vários fatores que podem afetar a integridade de dados, incluindo erro humano, falhas de sistema e adulteração deliberada. Para manter a integridade de dados, as organizações implementam vários processos e controles, como validação de dados, controles de acesso, backups e auditorias.

As verificações de validação de dados ajudam a identificar erros e inconsistências nos dados, enquanto os controles de acesso restringem que usuários não autorizados acessem ou modifiquem dados. Os backups garantem que os dados possam ser restaurados em caso de perda ou corrompimento de dados, e as auditorias ajudam a verificar se a integridade de dados foi mantida durante todo o ciclo de vida.

A integridade de dados é frequentemente alcançada por meio do uso de técnicas de detecção e correção de erros, como somas de verificação, verificações de redundância cíclica e assinaturas digitais. Essas técnicas ajudam a identificar e corrigir erros que podem ter sido introduzidos durante a transmissão ou armazenamento de dados.

Neste artigo: