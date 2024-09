Como os problemas dos dados frequentemente não são óbvios, os times de engenharia de dados entendem que precisam fazer mais do que executar pipelines de dados de um ponto a outro sucessivamente. Dito isso, como as entregas de dados contêm milhares de linhas e valores, é comum que os atrasos, a qualidade ruim e a volatilidade dos próprios dados passem despercebidos.

O monitoramento da qualidade de dados com o IBM Databand se conecta aos seus pipelines e conjuntos de dados para alertar sobre problemas como mudanças no esquema, duplicatas, valores nulos e atualização dos dados. Ele também permite visualizar os conjuntos de dados ao longo do tempo, para que você possa analisar tendências e encontrar padrões na qualidade dos dados que exigem atenção imediata.