O que é gerenciamento de qualidade de dados?

Para conhecer a importância do gerenciamento de qualidade de dados, considere o que pode acontecer na sua ausência: como as empresas priorizam funções baseadas em dados, a baixa qualidade dos dados pode resultar em erros, atrasos, perdas financeiras e danos à reputação, entre outras consequências graves. Esses riscos são multiplicados na era do “big data”, à medida que as organizações lidam com conjuntos de dados enormes e complexos.

Imagine os seguintes cenários de "dados ruins":

A tabela de dados do cliente de um varejista está repleta de imprecisões, dando origem a estratégias de marketing mal direcionadas e ineficazes.





Um estudo clínico contém formatos inconsistentes, dificultando a comparação de elementos de dados e dificultando a pesquisa sobre progressão da doença e cuidados de saúde.





Uma empresa em um setor altamente regulamentado enfrenta problemas de qualidade de dados, violando leis e regulamentações do Governo, como o GDPR ou a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) Act.

Por outro lado, dados de alta qualidade contribuem para iniciativas de business intelligence, gerando eficiência operacional, fluxos de trabalho otimizados, conformidade regulatória, satisfação do cliente e crescimento da empresa.

Os benefícios da alta qualidade de dados se intensificaram ainda mais com a adoção generalizada da inteligência artificial. Os algoritmos exigem dados de alta qualidade para um desempenho eficaz do modelo; uma boa qualidade de dados pode viabilizar saídas de modelos de IA mais precisos e úteis.

De fato, empresas com grandes armazenamentos de dados confiáveis para stakeholders internos e externos obtiveram quase o dobro do retorno sobre o investimento em seus recursos de IA, de acordo com pesquisa do IBM Institute for Business Value.