Oito técnicas e métricas de monitoramento de qualidade de dados a serem observadas

Duas pesquisadoras de biologia discutindo dados medidos

O que é monitoramento da qualidade de dados?

O monitoramento qualidade de dados refere-se à avaliação, à medição e ao gerenciamento dos dados de uma organização em termos de precisão, consistência e confiabilidade. Ela utiliza várias técnicas para identificar e resolver problemas de qualidade de dados, garantindo que dados de alta qualidade sejam usados para processos de negócios e tomada de decisão. 

A importância da qualidade de dados não pode ser ignorada, pois dados de baixa qualidade podem resultar em conclusões incorretas, operações ineficientes e falta de confiança nas informações fornecidas pelos sistemas de uma empresa. O monitoramento pode garantir que os problemas de qualidade de dados sejam detectados antecipadamente, antes que possam afetar as operações e os clientes de uma organização.

Neste artigo, você aprenderá sobre as principais dimensões da qualidade de dados, métricas específicas e técnicas para monitorar a qualidade de dados:

 

Dimensões de qualidade de dados

A seguir encontram-se as principais dimensões da qualidade de dados, com as quais o monitoramento da qualidade de dados normalmente lida:

  1. Precisão: mede o grau de exatidão ao comparar valores com sua representação verdadeira.
  2. Integridade: avalia até que ponto todos os dados necessários estão presentes e disponíveis.
  3. Consistência: relacionado à uniformidade dos dados entre diferentes fontes ou sistemas.
  4. Pontualidade: avalia a atualização das informações em relação ao uso pretendido.
  5. Validade: refere-se à adesão aos formatos, regras ou normas predefinidos para cada atributo em um conjunto de dados.
  6. Singularidade: isso garante que não existam registros duplicados em um conjunto de dados.
  7. Integridade: isso ajuda a manter as relações referenciais entre os conjuntos de dados sem links defeituosos.
Principais métricas a serem monitoradas

Além das dimensões da qualidade de dados, existem métricas específicas que podem indicar problemas de qualidade com seus dados. O acompanhamento dessas métricas principais permite a identificação antecipada e a resolução de problemas antes que eles afetem as decisões de negócios ou a experiência do cliente.

Taxa de erros

A razão de erros mede a proporção de registros com erros em um conjunto de dados. Uma alta taxa de erros indica baixa qualidade de dados e pode levar a insights incorretos ou tomadas de decisão falhas. Divida o número de registros com erros pelo número total de entradas para calcular a taxa de erros.

Taxa de registros duplicados

Registros duplicados podem ocorrer quando várias entradas são criadas para uma única entidade devido a falhas no sistema ou erro humano. Essas duplicatas não apenas desperdiçam espaço de armazenamento, mas também distorcem os resultados da análise e dificultam a tomada de decisão eficaz. A taxa de registros duplicados calcula o percentual de entradas duplicadas em um determinado conjunto de dados em comparação com todos os registros.

Percentual de validade de endereços

Um endereço preciso é crucial para empresas que contam com serviços baseados em localização, como entrega ou suporte ao cliente. O percentual de validade de endereços mede a proporção de endereços válidos em um conjunto de dados em comparação com todos os registros com um campo de endereço. Para manter a alta qualidade de dados, é essencial limpar e validar seus dados de endereços regularmente.

Time to value de dados

O time to value de dados descreve a taxa de obtenção de valor dos dados após sua coleta. Um time to value mais curto indica que sua organização é eficiente no processamento e na análise de dados para fins de tomada de decisão. O monitoramento dessa métrica ajuda a identificar gargalos no pipeline de dados e garante que insights oportunos estejam disponíveis para os usuários corporativos.

Oito técnicas de monitoramento de qualidade de dados

Aqui estão algumas técnicas comuns de monitoramento da qualidade de dados que você pode usar para monitorar a qualidade de dados:

Perfil de dados

A criação de perfis de dados é o processo de examinar, analisar e entender o conteúdo, a estrutura e os relacionamentos dos seus dados. Essa técnica envolve a avaliação de dados no nível de coluna e linha, identificando padrões, anomalias e inconsistências. A criação de perfis de dados ajuda você a obter insights sobre a qualidade de seus dados, fornecendo informações valiosas, como tipos de dados, comprimentos, padrões e valores exclusivos.

Há três tipos principais de criação de perfis de dados: a criação de perfis de colunas, que examina atributos individuais em um conjunto de dados; a criação de perfis de dependência, que identifica as relações entre atributos; e a criação de perfis de redundância, que detectam dados duplicados. Com as ferramentas de criação de perfis de dados, você pode obter uma compreensão abrangente de seus dados e identificar possíveis problemas de qualidade com os quais é preciso lidar.

Auditoria de dados

Auditoria de dados é o processo de avaliar a precisão e integridade dos dados, comparando-os com regras ou normas predefinidas. Essa técnica ajuda as organizações a identificar e rastrear problemas de qualidade de dados , como dados ausentes, incorretos ou inconsistentes. A auditoria de dados pode ser realizada manualmente, por meio da avaliação de registros e verificação de erros, ou usando ferramentas automatizadas que verificam e sinalizam discrepâncias nos dados.

Para realizar uma auditoria de dados eficaz, você deve primeiro estabelecer um conjunto de regras e normas de qualidade de dados que seus dados devem aderir. Em seguida, você pode usar ferramentas de auditoria de dados para comparar seus dados com essas regras e normas, identificando quaisquer discrepâncias e problemas. Por fim, você deve analisar os resultados da auditoria e implementar ações corretivas para lidar com quaisquer problemas de qualidade de dados identificados.

Regras de qualidade de dados

Regras de qualidade de dados são critérios predefinidos que seus dados devem atender para garantir sua precisão, integridade, consistência e confiabilidade. Essas regras são essenciais para manter dados de alta qualidade e podem ser aplicadas usando processos de validação, transformação ou limpeza de dados. Alguns exemplos de regras de qualidade de dados incluem a verificação de registros duplicados, a validação de dados em relação a dados de referência e a garantia de que os dados estejam em conformidade com formatos ou padrões específicos.

Para implementar regras de qualidade de dados eficazes, é necessário primeiro definir as regras com base nos requisitos e normas de qualidade de dados da sua organização. Em seguida, você pode usar ferramentas de qualidade de dados ou scripts personalizados para aplicar essas regras aos seus dados, sinalizando quaisquer discrepâncias ou problemas. Por fim, você deve monitorar e atualizar continuamente suas regras de qualidade de dados para garantir que elas permaneçam relevantes e eficazes na manutenção da qualidade de dados.

Limpeza de dados

A limpeza de dados, também conhecida como limpeza de dados ou limpeza de dados, é o processo de identificação e correção de erros, inconsistências e imprecisões em seus dados. As técnicas de limpeza de dados envolvem vários métodos, como validação de dados, transformação de dados e deduplicação de dados, para garantir que seus dados sejam precisos, completos e confiáveis.

O processo de limpeza de dados geralmente envolve as seguintes etapas: identificar problemas de qualidade de dados, determinar as causas raiz desses problemas, selecionar técnicas de limpeza apropriadas, aplicar as técnicas de limpeza aos seus dados e validar os resultados para garantir que os problemas foram resolvidos. Ao implementar um processo robusto de limpeza de dados, você pode manter dados de alta qualidade que apoiam a tomada de decisão e as operações de negócios eficazes.

Monitoramento de dados em tempo real

O monitoramento de dados em tempo real é o processo de rastrear e analisar continuamente os dados à medida que eles são gerados, processados e armazenados dentro da organização. Essa técnica permite que você identifique e lidar com problemas de qualidade de dados à medida que eles ocorrem, em vez de esperar por auditorias ou avaliações periódicas de dados. O monitoramento de dados em tempo real ajuda as organizações a manter dados de alta qualidade e a garantir que seus processos de tomada de decisão sejam baseados em informações precisas e atualizadas.

Rastreamento de métricas de qualidade de dados

Métricas de qualidade de dados são medidas quantitativas que ajudam as organizações a avaliar a qualidade de seus dados. Essas métricas podem ser utilizadas para acompanhar e monitorar a qualidade de dados ao longo do tempo, identificar tendências e padrões e determinar a eficácia das técnicas de monitoramento da qualidade de dados. Algumas métricas comuns de qualidade de dados incluem integridade, precisão, consistência, pontualidade e singularidade.

Para rastrear métricas de qualidade de dados, defina primeiro as métricas mais relevantes para os requisitos e normas de qualidade de dados da sua organização. Em seguida, você pode usar ferramentas de qualidade de dados ou scripts personalizados para calcular essas métricas para seus dados, fornecendo uma avaliação quantitativa da qualidade dos dados. Por fim, você deve fazer avaliações e analisar regularmente suas métricas de qualidade de dados para identificar áreas de melhoria e garantir que suas técnicas de monitoramento de qualidade de dados sejam eficazes.

Teste de desempenho de dados

O teste de desempenho de dados é o processo de avaliar a eficiência, eficácia e escalabilidade de seus sistemas e infraestrutura de processamento de dados. Essa técnica ajuda as organizações a garantir que seus sistemas de processamento de dados possam lidar com volumes de dados, complexidade e velocidade de dados crescentes sem comprometer a qualidade de dados.

Para realizar testes de desempenho de dados, você deve primeiro estabelecer benchmarks e metas de desempenho para seus sistemas de processamento de dados. Em seguida, você pode usar ferramentas de teste de desempenho para simular vários cenários de processamento de dados, como altos volumes de dados ou transformações de dados complexas, e medir o desempenho de seus sistemas em relação às benchmarks e metas estabelecidas. Por fim, você deve analisar os resultados dos seus testes de desempenho de dados e implementar as melhorias necessárias em seus sistemas e infraestrutura de processamento de dados.

Gerenciamento de metadados

O gerenciamento de metadados é o processo de organizar, manter e usar metadados para melhorar a qualidade, consistência e a usabilidade dos seus dados. Metadados são dados sobre dados, como definições de dados, linhagem de dados e regras de qualidade de dados, que ajudam as organizações a entender e gerenciar seus dados de forma mais eficaz. Implementando práticas robustas de gerenciamento de metadados, você pode melhorar a qualidade geral de seus dados e garantir que eles sejam facilmente acessíveis, compreensíveis e utilizáveis pela sua organização.

Para implementar o gerenciamento de metadados eficaz, você deve primeiro estabelecer um repositório de metadados que armazene e organize seus metadados de maneira consistente e estruturada. Em seguida, você pode usar ferramentas de gerenciamento de metadados para capturar, manter e atualizar seus metadados à medida que seus dados e sistemas de processamento de dados evoluem. Por fim, você deve implementar processos e melhores práticas para usar metadados no apoio ao monitoramento da qualidade de dados, à integração e às iniciativas de gestão de dados.

Autora

Niv Sluzki

