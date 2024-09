O que é confiabilidade de dados?

Quanto mais confiáveis forem os dados, mais confiáveis eles se tornarão. A confiança nos dados fornece uma base sólida para a obtenção de insights significativos e tomada de decisões bem informadas, seja em pesquisas acadêmicas, análise de negócios ou políticas públicas.

Dados imprecisos ou não confiáveis podem levar a conclusões incorretas, modelos falhos e tomadas de decisão inadequadas.É por isso que cada vez mais empresas estão introduzindo Diretores de Dados - um número que dobrou entre as principais empresas de capital aberto entre 2019 e 2021.1

Os riscos de dados ruins combinados com as vantagens competitivas de dados precisos significam que as iniciativas de confiabilidade de dados devem ser a prioridade de todos os negócios. Para ser bem-sucedido, é importante entender o que está envolvido na avaliação e melhoria da confiabilidade — o que se resume em grande parte à observabilidade de dados— e, em seguida, definir responsabilidades claras e metas para aprimoramento.

A implementação de observabilidade de dados de ponta a ponta ajuda as equipes de engenharia de dados a garantir a confiabilidade dos dados em toda a pilha de dados, identificando, solucionando e resolvendo problemas antes que problemas de dados ruins tenham a chance de se espalhar.