O que é DataOps?

O DataOps promove a agilidade dentro de uma organização ao promover a comunicação, automatizar processos e reutilizar dados em vez de criar algo do zero. A aplicação dos princípios de DataOps em pipelines melhora a qualidade dos dados e libera os membros da equipe de dados de tarefas demoradas.

A automação pode lidar rapidamente com testes e fornecer observabilidade de ponta a ponta em todas as camadas do stack de dados, portanto, se algo der errado, a equipe de dados será alertada imediatamente. Essa combinação de automação e observabilidade permite que as equipes de dados resolvam proativamente os incidentes de downtime, muitas vezes antes que esses incidentes possam afetar os usuários ou as atividades posteriores.

Como resultado, as equipes de negócios têm dados de melhor qualidade, enfrentam menos problemas e podem criar confiança na tomada de decisões baseada em dados em toda a organização. Isso leva a ciclos de desenvolvimento mais curtos para produtos de dados e a uma abordagem organizacional que adota a democratização do acesso aos dados.

Com o aumento do uso de dados, surgem desafios regulatórios na forma como esses dados são usados. Regulamentações governamentais, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GPDR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), complicaram a forma como as empresas podem lidar com dados e quais tipos de dados podem coletar e usar. A transparência do processo que vem com o DataOps lida com as preocupações com a governança e a segurança, fornecendo acesso direto aos pipelines para que as equipes de dados possam observar quem está usando os dados, para onde os dados estão indo e quem tem permissões anteriores ou posteriores.