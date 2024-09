O que é uma plataforma de dados moderna?

O processo de inserir dados em um sistema de armazenamento para uso futuro é chamado de ingestão de dados, que é a segunda camada de uma plataforma de dados moderna.

Em termos simples, ingestão de dados significa mover dados de várias fontes para um local central. A partir daí, os dados podem ser empregados para fins de manutenção de registros ou para processamento e análise adicionais, com base na disponibilidade de dados acessíveis, consistentes e precisos.

As organizações tomam decisões de negócios usando os dados de sua infraestrutura analítica. O valor desses dados depende do quão bem eles são ingeridos e integrados. Se houver problemas durante o processo de ingestão, como conjuntos de dados desatualizados ou ausentes, todas as etapas do processo de análise sofrerão. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de big data.

Modelos de processamento de dados

A ingestão de dados pode ser realizada de várias maneiras, e a forma como uma camada de ingestão de dados específica é projetada pode ser baseada em diferentes modelos de processamento. Os dados podem vir de uma variedade de fontes distintas, incluindo plataformas SaaS, dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e dispositivos móveis. Um bom modelo de processamento de dados serve como base para uma estratégia de dados eficiente, portanto, as organizações devem determinar qual modelo é mais adequado às suas circunstâncias.