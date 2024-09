Para impulsionar as habilidades de tomada de decisões de sua empresa e apoiar suas iniciativas de business intelligence e IA, é crucial ter uma base de dados flexível e confiável. Nossas tecnologias de data warehouse Db2 e Netezzanativas da nuvem são projetadas especificamente para armazenar, gerenciar e analisar todos os tipos de dados e cargas de trabalho, sem as complexidades adicionais e os riscos de segurança da duplicação ou movimentação de dados entre ambientes. As integrações com o watsonx.data lakehouse facilitam o compartilhamento de dados em formatos abertos pelos clientes e permitem uma visão unificada de sua análise de dados e propriedades de IA.

Nossos clientes também têm a opção de executar nossos data warehouses em sua nuvem de preferência, com opções de serviços autogerenciados ou totalmente gerenciados SaaS. As implementações de SaaS para o IBM Db2 Warehouse estão disponíveis no IBM Cloud e na AWS, e no Netezza Performance Server no Azure e na AWS.