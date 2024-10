O que é transformação de dados?

Embora os especialistas possam realizar a transformação de dados manualmente, as grandes quantidades de dados necessárias para alimentar as aplicações corporativas modernas normalmente exigem algum nível de automação. As ferramentas e tecnologias implementadas por meio do processo de conversão de dados podem ser simples ou complexas.

Por exemplo, uma transformação de dados pode ser tão simples quanto converter um campo de data (por exemplo: DD/MM/AA) em outro ou dividir uma única coluna do Excel em duas. Mas transformações de dados complexas, que limpam e padronizam dados de várias fontes díspares e consistem em vários fluxos de trabalho, podem envolver habilidades avançadas de ciência de dados.

Essas funções avançadas de engenharia de dados incluem a normalização de dados, que define as relações entre os pontos de dados; e o enriquecimento de dados, que complementa as informações existentes com conjuntos de dados de terceiros.

Na economia global com prioridade digital de hoje, as transformações de dados ajudam as organizações a aproveitar grandes volumes de dados de diferentes fontes para melhorar o serviço, treinar modelos de aprendizado de máquina e implementar análises de big data.