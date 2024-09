O que é a criação de perfis de dados?

A criação de perfis de dados deve ser uma parte essencial da forma como uma organização lida com os seus dados e as empresas devem considerá-la um componente essencial da limpeza de dados. Ela não apenas pode ajudar você a entender seus dados, mas também pode verificar se eles estão de acordo com as medidas estatísticas padrão. Uma equipe de analistas pode abordar a criação de perfis de dados de muitas maneiras diferentes, mas normalmente ela se enquadra em três categorias principais com o mesmo objetivo em mente: melhorar a qualidade dos seus dados e obter uma melhor compreensão.

Estas são as abordagens que os analistas podem usar para criar o perfil dos seus dados: