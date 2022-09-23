O que é qualidade de dados?

Os padrões de qualidade de dados garantem que as empresas estejam tomando decisões baseadas em dados para atingir suas metas de negócios. Se os problemas de dados, como dados duplicados, missing values, valores discrepantes, não forem abordados adequadamente, as empresas aumentarão o risco de resultados comerciais negativos. De acordo com um relatório da Gartner, a má qualidade de dados custa às organizações uma média de 12,9 milhões de dólares por ano 1. Como resultado, ferramentas de qualidade de dados surgiram para mitigar o impacto negativo associado à má qualidade de dados.

Quando a qualidade dos dados atende ao padrão para o uso pretendido, os consumidores de dados podem confiar nos dados e aproveitá-los para melhorar a tomada de decisões, levando ao desenvolvimento de novas estratégias de negócios ou à otimização de estratégias existentes. No entanto, quando um padrão não é atendido, as ferramentas de qualidade de dados fornecem valor, ajudando as empresas a diagnosticar problemas de dados subjacentes. Uma análise de causa raiz permite que as equipes corrijam problemas de qualidade de dados de forma rápida e eficaz.

A qualidade dos dados não é apenas uma prioridade para as operações comerciais diárias. À medida que as empresas integram a inteligência artificial (IA) e a tecnologia de automação em seus fluxos de trabalho, a qualidade dos dados será crucial para a adoção efetiva dessas ferramentas. Como diz o velho ditado, "entra lixo, sai lixo", e isso também vale para algoritmos de aprendizado de máquina. Se o algoritmo estiver aprendendo a prever ou classificar dados ruins, podemos esperar que ele produza resultados imprecisos.