O que é qualidade de dados?

A qualidade dos dados mede a adequação de um conjunto de dados aos critérios de precisão, completude, validade, consistência, unicidade, oportunidade e adequação ao propósito, e é crítica para todas as iniciativas de governança de dados dentro de uma organização.
Os padrões de qualidade de dados garantem que as empresas estejam tomando decisões baseadas em dados para atingir suas metas de negócios. Se os problemas de dados, como dados duplicados, missing values, valores discrepantes, não forem abordados adequadamente, as empresas aumentarão o risco de resultados comerciais negativos. De acordo com um relatório da Gartner, a má qualidade de dados custa às organizações uma média de 12,9 milhões de dólares por ano 1. Como resultado, ferramentas de qualidade de dados surgiram para mitigar o impacto negativo associado à má qualidade de dados.
Quando a qualidade dos dados atende ao padrão para o uso pretendido, os consumidores de dados podem confiar nos dados e aproveitá-los para melhorar a tomada de decisões, levando ao desenvolvimento de novas estratégias de negócios ou à otimização de estratégias existentes. No entanto, quando um padrão não é atendido, as ferramentas de qualidade de dados fornecem valor, ajudando as empresas a diagnosticar problemas de dados subjacentes. Uma análise de causa raiz permite que as equipes corrijam problemas de qualidade de dados de forma rápida e eficaz.
A qualidade dos dados não é apenas uma prioridade para as operações comerciais diárias. À medida que as empresas integram a inteligência artificial (IA) e a tecnologia de automação em seus fluxos de trabalho, a qualidade dos dados será crucial para a adoção efetiva dessas ferramentas. Como diz o velho ditado, "entra lixo, sai lixo", e isso também vale para algoritmos de aprendizado de máquina. Se o algoritmo estiver aprendendo a prever ou classificar dados ruins, podemos esperar que ele produza resultados imprecisos.
A qualidade, a integridade e o perfil dos dados estão inter-relacionados entre si. A qualidade dos dados é uma categoria mais ampla de critérios que as organizações usam para avaliar a precisão, a integridade, a validade, a consistência, a exclusividade, a atualidade e a adequação dos dados à finalidade. A integridade dos dados se concentra em apenas um subconjunto desses atributos, especificamente precisão, consistência e integridade. Ela também se concentra mais no aspecto da segurança de dados, implementando proteções para evitar a corrupção de dados por agentes mal-intencionados.
A criação de perfis de dados, por outro lado, concentra-se no processo de revisão e limpeza de dados para manter os padrões de qualidade dos dados dentro de uma organização. Isso pode abranger também a tecnologia que dá suporte a esses processos.
A qualidade dos dados é avaliada com base em várias dimensões, que podem diferir com base na fonte de informações. Estas dimensões são usadas para categorizar métricas de qualidade de dados:
Essas métricas ajudam as equipes a realizar avaliações da qualidade dos dados em suas organizações para determinar o quão informativos e úteis os dados são para um determinado propósito.
Na última década, os desenvolvimentos na nuvem híbrida, inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e computação de ponta levaram ao crescimento exponencial do big data. Como resultado, a prática de master data management (MDM) se tornou mais complexa, exigindo mais administradores de dados e proteções rigorosas para garantir a boa qualidade dos dados.
As empresas dependem da gestão da qualidade dos dados para apoiar suas iniciativas de análise de dados, como dashboards de business intelligence. Sem isso, pode haver consequências devastadoras, até mesmo éticas, dependendo do setor (por exemplo, saúde). Existem soluções de qualidade de dados para ajudar as empresas a maximizar o uso de seus dados e elas geraram benefícios importantes, como:
