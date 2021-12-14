Com o ETL, dados não estruturados são extraídos de um sistema de origem e pontos de dados específicos e "chaves" em potencial são identificados antes de carregar os dados nos sistemas de destino. Em um cenário de ETL tradicional, os dados de origem são extraídos para uma área de preparação e movidos para o sistema de destino. Na área de preparação, os dados passam por um processo de transformação que organiza e limpa todos os tipos de dados. Esse processo de transformação permite que os dados agora estruturados sejam compatíveis com os sistemas de armazenamento de dados de destino. O ETL foi originalmente projetado para trabalhar com bancos de dados relacionais, que historicamente dominavam o mercado. Engenheiros de dados trabalham em processos de ETL desde a década de 1970, dando-lhes tempo para refinar significativamente os processos de ETL de ciência de dados.

No vídeo a seguir, Jamil Spain se aprofunda no ETL: