A WealthAPI é uma fintech sediada na Alemanha que cria serviços de back-end para análise financeira em tempo real orientada por IA, incluindo análise de portfólios, insights de fluxos de caixa, dividendos e acompanhamento de conformidade. Essa solução é entregue a instituições financeiras parceiras por meio de um modelo B2B2C. A plataforma permite jornadas financeiras rápidas e personalizadas, que começam com dados brutos de contas e transações e se estendem à compreensão das participações, comparando desempenho e gerando recomendações.

Escalabilidade e estabilidade são fundamentais nesse caso de uso: a infraestrutura deve estar preparada para lidar tanto com cargas de trabalho estáveis quanto com picos repentinos de demanda. A WealthAPI recorreu ao IBM watsonx.data para lidar com grandes cargas de trabalho de dados estruturados (incluindo armazenamento e pesquisa de vetores), que exigem alto desempenho de leitura e gravação em escala. O resultado foi uma redução de até 80% nos tempos de resposta.