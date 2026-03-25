A WealthAPI transforma feeds financeiros confusos em insights em tempo real por meio de ingestão orientada por eventos, alta qualidade de dados e embeddings seguras impulsionadas pelo watsonx.data.
A WealthAPI é uma fintech sediada na Alemanha que cria serviços de back-end para análise financeira em tempo real orientada por IA, incluindo análise de portfólios, insights de fluxos de caixa, dividendos e acompanhamento de conformidade. Essa solução é entregue a instituições financeiras parceiras por meio de um modelo B2B2C. A plataforma permite jornadas financeiras rápidas e personalizadas, que começam com dados brutos de contas e transações e se estendem à compreensão das participações, comparando desempenho e gerando recomendações.
Escalabilidade e estabilidade são fundamentais nesse caso de uso: a infraestrutura deve estar preparada para lidar tanto com cargas de trabalho estáveis quanto com picos repentinos de demanda. A WealthAPI recorreu ao IBM watsonx.data para lidar com grandes cargas de trabalho de dados estruturados (incluindo armazenamento e pesquisa de vetores), que exigem alto desempenho de leitura e gravação em escala. O resultado foi uma redução de até 80% nos tempos de resposta.
Em um fluxo de consultoria tradicional, os dados são coletados lentamente, conciliados manualmente e avaliados em reuniões periódicas. A WealthAPI visa uma experiência diferente: gerar uma visão coerente do patrimônio líquido, das posições e do desempenho em segundos, com comparações mais ricas entre classes de ativos e produtos.
Essa mudança cria três restrições práticas de engenharia:
O valor mensurável aparece na jornada do usuário final: tempo mais rápido para obter insights, menos erros confusos em posições ou transações e disponibilidade confiável durante picos que, de outra forma, degradariam a confiança em um produto financeiro.
Veja como a WealthAPI atendeu a essas restrições de engenharia.
A arquitetura da WealthAPI separa cargas de trabalho por padrão de acesso, latência e estrutura:
Os dados recebidos fluem através de uma camada de fila de mensagens para desacoplar os produtores dos serviços posteriores. O recurso de publicação/assinatura do Google fornece buffer elástico e fan-out, permitindo que vários serviços consumam o mesmo event streams sem um forte acoplamento.
O BigQuery é o principal armazenamento da WealthAPI para dados operacionais de alto volume, muitas vezes não estruturados, incluindo logs de uso, rastreamento de erros, rastreamento de qualidade e rastreamento de respostas bancárias. Essa configuração é compatível com consultas e análises ad hoc em grandes conjuntos de logs, em que a rigidez do esquema é mais um passivo do que um ativo.
Para dados estruturados que exigem uma excelente taxa de transferência de leitura e gravação, a WealthAPI emprega o watsonx.data. Os critérios de decisão são enquadrados como uma regra de roteamento pragmática:
Um diferencial importante na arquitetura é o embedding da geração e recuperação:
O tamanho e o custo dos embeddings são realidades operacionais: os vetores consomem armazenamento rapidamente, levando a eficiência e o desempenho da pesquisa a se tornarem preocupações de primeira ordem, com as quais o watsonx.data lida de forma eficaz. Um caso de uso de IA fundamental para a WealthAPI é a capacidade de tornar uma ampla variedade de ativos de investimento comparáveis entre fontes: cotações de ações, dados de referência e fundos negociados em bolsa. Os embeddings são poderosos nessa configuração, permitindo pesquisas de vetores de alto desempenho.
Para cargas de trabalho financeiras, confiabilidade e segurança são funcionalidades da experiência do usuário: os usuários não se importam com a escolha do banco de dados até que a disponibilidade caia ou vazem dados confidenciais.
Várias proteções são essenciais para preservar a confiabilidade e a segurança:
Esses controles se conectam diretamente ao custo total de propriedade (TCO): menos incidentes, menos avaliações manuais e uma separação mais clara de funções reduzem a carga operacional que, de outra forma, cresce mais rápido do que a receita nas fintechs em escala de consumidor.
A modularidade é um tema recorrente para a WealthAPI. Os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos, e os recursos de IA estão evoluindo com rapidez. O sistema deve ser capaz de conectar novos serviços sem reconstruir a base.
A vantagem da IBM nesse padrão se concentra na infraestrutura de dados preparados para IA que suporta a recuperação e a governança da produção à medida que as arquiteturas se expandem. O watsonx.data traz recursos vetoriais para o ecossistema do watsonx para ajudar as equipes a operacionalizar dados não estruturados e multimodais para cargas de trabalho de IA.
Essa realidade é importante porque o custo de “começar de novo” aumenta rapidamente em ambientes regulamentados. As equipes que criam plataformas financeiras precisam de uma maneira durável de armazenar, recuperar e governar dados operacionais e representações preparados para IA, mantendo o desempenho previsível sob picos de demanda.
A velocidade também é importante. A WealthAPI descobriu que o watsonx.data levou a uma melhoria de 80% nos tempos de resposta, além da diminuição dos tempos de gravação e a melhoria do tratamento de colisões. Todo esse progresso permite insights financeiros quase instantâneos para os usuários.
A arquitetura da WealthAPI foi projetada para manter uma promessa simples para os usuários finais: insights financeiros rápidos e coerentes que permanecem confiáveis mesmo durante picos repentinos de crescimento. A plataforma separa a ingestão orientada por eventos da análise de dados não estruturada e da recuperação de vetores de alto desempenho, tratando a qualidade de dados e a segurança como restrições de design contínuas, em vez de considerações tardias.
Ao desenvolver a infraestrutura de dados preparados para IA da IBM (incluindo recursos compatíveis com cargas de trabalho operacionais de alto rendimento e pesquisa vetorial eficiente), as equipes podem manter o núcleo estável. Elas podem, então, se expandir para novos modelos, novas integrações de parceiros e novas funcionalidades voltadas para o usuário, sem reconstruir a camada de dados a cada vez.