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Como a WealthAPI constrói pipelines de inteligência financeira preparados para IA com o IBM watsonx.data e o Google Cloud BigQuery na nuvem

A WealthAPI transforma feeds financeiros confusos em insights em tempo real por meio de ingestão orientada por eventos, alta qualidade de dados e embeddings seguras impulsionadas pelo watsonx.data.

Publicado 25/03/2026

A WealthAPI é uma fintech sediada na Alemanha que cria serviços de back-end para análise financeira em tempo real orientada por IA, incluindo análise de portfólios, insights de fluxos de caixa, dividendos e acompanhamento de conformidade. Essa solução é entregue a instituições financeiras parceiras por meio de um modelo B2B2C. A plataforma permite jornadas financeiras rápidas e personalizadas, que começam com dados brutos de contas e transações e se estendem à compreensão das participações, comparando desempenho e gerando recomendações.

Escalabilidade e estabilidade são fundamentais nesse caso de uso: a infraestrutura deve estar preparada para lidar tanto com cargas de trabalho estáveis quanto com picos repentinos de demanda. A WealthAPI recorreu ao IBM watsonx.data para lidar com grandes cargas de trabalho de dados estruturados (incluindo armazenamento e pesquisa de vetores), que exigem alto desempenho de leitura e gravação em escala. O resultado foi uma redução de até 80% nos tempos de resposta.

Aconselhamento em tempo real requer dados em tempo real

Em um fluxo de consultoria tradicional, os dados são coletados lentamente, conciliados manualmente e avaliados em reuniões periódicas. A WealthAPI visa uma experiência diferente: gerar uma visão coerente do patrimônio líquido, das posições e do desempenho em segundos, com comparações mais ricas entre classes de ativos e produtos.

Essa mudança cria três restrições práticas de engenharia:

  • Ingestão em escala de fontes inconsistentes: os dados bancários e de corretagem chegam com padronização limitada e alta variabilidade, com uma combinação de feeds em tempo real, transações históricas e dados de referência, como dados de product master e cotações.
  • Qualidade de dados que deve se sustentar sem seleção humana: a limpeza ao estilo de "family office" de alto contato não se alinha às margens da escala de consumidor. No entanto, os usuários ainda esperam o nível de precisão em posições, históricos e análise de dados que receberiam de uma abordagem manual.
  • Capacidade elástica para ondas de crescimento: a demanda pode chegar em rajadas, de modo que o sistema deve atender a dezenas de milhares de usuários e escalar para milhões sem mudanças arquitetônicas.

O valor mensurável aparece na jornada do usuário final: tempo mais rápido para obter insights, menos erros confusos em posições ou transações e disponibilidade confiável durante picos que, de outra forma, degradariam a confiança em um produto financeiro.

Veja como a WealthAPI atendeu a essas restrições de engenharia.

Uma camada de dados com cérebro dividido: event streams, logs de análise de dados e pesquisa vetorial

A arquitetura da WealthAPI separa cargas de trabalho por padrão de acesso, latência e estrutura:

Diagrama da solução do cliente da IBM, WealthAPI, destacando o IBM watsonx.data

1. Ingestão e distribuição: publique/assine como a espinha dorsal

Os dados recebidos fluem através de uma camada de fila de mensagens para desacoplar os produtores dos serviços posteriores. O recurso de publicação/assinatura do Google fornece buffer elástico e fan-out, permitindo que vários serviços consumam o mesmo event streams sem um forte acoplamento.

2. Observabilidade e análise de dados não estruturada: Google Cloud BigQuery para logs e consultas flexíveis

O BigQuery é o principal armazenamento da WealthAPI para dados operacionais de alto volume, muitas vezes não estruturados, incluindo logs de uso, rastreamento de erros, rastreamento de qualidade e rastreamento de respostas bancárias. Essa configuração é compatível com consultas e análises ad hoc em grandes conjuntos de logs, em que a rigidez do esquema é mais um passivo do que um ativo.

3. Dados operacionais estruturados e acesso de alto desempenho: watsonx.data

Para dados estruturados que exigem uma excelente taxa de transferência de leitura e gravação, a WealthAPI emprega o watsonx.data. Os critérios de decisão são enquadrados como uma regra de roteamento pragmática:

  • Se os dados se ajustarem bem em SQL, mantenha-os em SQL para consultas flexíveis (a WealthAPI normalmente utiliza o MySQL e o Postgres).
  • Se forem não estruturados, de vários terabytes e não exigirem alto desempenho de leitura, o BigQuery funciona bem.
  • Se forem estruturados e exigirem um excelente desempenho de leitura e gravação em escala, o watsonx.data é a escolha da WealthAPI.

4. Enriquecimento preparado para IA: embeddings e similaridade em escala de produção

Um diferencial importante na arquitetura é o embedding da geração e recuperação:

  • Os dados chegam por meio do event stream
  • Um modelo gera embeddings com base no caso de uso
  • Os embeddings são armazenados no watsonx.data junto com os dados do domínio
  • A plataforma realiza uma pesquisa por similaridade para comparar produtos, identificar alternativas próximas e auxiliar no enriquecimento e na seleção assistidos por IA

O tamanho e o custo dos embeddings são realidades operacionais: os vetores consomem armazenamento rapidamente, levando a eficiência e o desempenho da pesquisa a se tornarem preocupações de primeira ordem, com as quais o watsonx.data lida de forma eficaz. Um caso de uso de IA fundamental para a WealthAPI é a capacidade de tornar uma ampla variedade de ativos de investimento comparáveis entre fontes: cotações de ações, dados de referência e fundos negociados em bolsa. Os embeddings são poderosos nessa configuração, permitindo pesquisas de vetores de alto desempenho.

Engenharia de “licença para operar”: conformidade, controles de acesso e boundaries de IA

Para cargas de trabalho financeiras, confiabilidade e segurança são funcionalidades da experiência do usuário: os usuários não se importam com a escolha do banco de dados até que a disponibilidade caia ou vazem dados confidenciais. 

Várias proteções são essenciais para preservar a confiabilidade e a segurança:

  • Conformidade com a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA). Impulsionada pelo BaFin, a DORA lida com riscos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), desde requisitos de geração de relatórios de incidentes até procedimentos de testes de resiliência operacional. A residência de dados regionais é um requisito prático, principalmente para parceiros que esperam que os dados permaneçam na UE e, muitas vezes, em jurisdições específicas.
  • A prevenção da exposição de dados confidenciais nos logs, para que as equipes de engenharia e suporte possam diagnosticar problemas sem ver os dados bancários, que devem permanecer restritos.
  • Boundaries seguras de embedding e uso de modelo, garantindo que os sinais derivados de transações não se tornem dados de treinamento e que os fluxos de trabalho de recuperação não ultrapassem as boundaries dos locatários.

Esses controles se conectam diretamente ao custo total de propriedade (TCO): menos incidentes, menos avaliações manuais e uma separação mais clara de funções reduzem a carga operacional que, de outra forma, cresce mais rápido do que a receita nas fintechs em escala de consumidor.

Onde a IBM se encaixa: infraestrutura de dados pronta para vetores que escala de acordo com a demanda e com o roteiro

A modularidade é um tema recorrente para a WealthAPI. Os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos, e os recursos de IA estão evoluindo com rapidez. O sistema deve ser capaz de conectar novos serviços sem reconstruir a base.

A vantagem da IBM nesse padrão se concentra na infraestrutura de dados preparados para IA que suporta a recuperação e a governança da produção à medida que as arquiteturas se expandem. O watsonx.data traz recursos vetoriais para o ecossistema do watsonx para ajudar as equipes a operacionalizar dados não estruturados e multimodais para cargas de trabalho de IA.

Essa realidade é importante porque o custo de “começar de novo” aumenta rapidamente em ambientes regulamentados. As equipes que criam plataformas financeiras precisam de uma maneira durável de armazenar, recuperar e governar dados operacionais e representações preparados para IA, mantendo o desempenho previsível sob picos de demanda.

A velocidade também é importante. A WealthAPI descobriu que o watsonx.data levou a uma melhoria de 80% nos tempos de resposta, além da diminuição dos tempos de gravação e a melhoria do tratamento de colisões. Todo esse progresso permite insights financeiros quase instantâneos para os usuários.

Escalonamento para atender à demanda

A arquitetura da WealthAPI foi projetada para manter uma promessa simples para os usuários finais: insights financeiros rápidos e coerentes que permanecem confiáveis mesmo durante picos repentinos de crescimento. A plataforma separa a ingestão orientada por eventos da análise de dados não estruturada e da recuperação de vetores de alto desempenho, tratando a qualidade de dados e a segurança como restrições de design contínuas, em vez de considerações tardias.

Ao desenvolver a infraestrutura de dados preparados para IA da IBM (incluindo recursos compatíveis com cargas de trabalho operacionais de alto rendimento e pesquisa vetorial eficiente), as equipes podem manter o núcleo estável. Elas podem, então, se expandir para novos modelos, novas integrações de parceiros e novas funcionalidades voltadas para o usuário, sem reconstruir a camada de dados a cada vez.

Leia mais sobre o IBM watsonx.data

Wolfram Stacklies

CTO and Cofounder, WealthAPI

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM