Soluções de integração de dados

Gerenciar as expectativas dos recursos de inteligência artificial (IA) sem lidar com a proliferação e a inacessibilidade de dados é o desafio mais imediato da liderança de dados. As equipes de dados estão lidando com problemas de dados isolados, processamento de dados em tempo real e qualidade de dados. A dívida técnica, a expansão de ferramentas e a escassez de habilidades intensificam ainda mais esses desafios.

O IBM watsonx.data integration oferece um plano de controle unificado, permitindo que você trabalhe sem dificuldades com pipelines de dados para extrair, transformar e carregar (ETL) ou extrair, carregar e transformar (ELT), pipelines de streaming em tempo real e trabalhos de replicação de dados, eliminando a necessidade de ferramentas fragmentadas. Ele oferece a capacidade de adaptação para implementar e executar pipelines em qualquer lugar, seja na nuvem, on-premises ou em ambientes híbridos. Com seus recursos de observabilidade de dados contínua, você pode gerenciar a integridade dos pipelines de dados, garantindo a rápida detecção e remediação de problemas.

Transforme dados brutos em dados prontos para IA e ajude a garantir o acesso a dados confiáveis e consistentes com velocidade e em escala.