Transformando dados em insights de negócios

Sob pressão para maximizar o valor comercial dos compromissos de IA, os líderes de dados devem priorizar dados governados, acessíveis e projetados

Baixe o relatório
Um design abstrato azul e branco semelhante a uma onda ou fita em um fundo branco

Os líderes de dados estão prontos para liderar na era da IA?

Uma nova pesquisa global com 1.700 CDOs entrevistados revela um papel em ascensão, mas que ainda apresenta desafios estratégicos e operacionais.

Principais conclusões

26%

Compartilhamento dos CDOs que sentem que seus recursos de dados podem impulsionar novos fluxos de receita habilitados por IA1

 81%

Compartilhamento dos CDOs que afirmam trazer a IA até os dados em vez de centralizar os dados para a IA1

 79%

Compartilhamento dos CDOs ainda está tentando definir como escalar e governar a IA Agêntica1

 82%

Compartilhamento de CDOs que estão contratando para papéis de dados que não existiam no ano passado — a maioria relacionada à IA generativa1

Tome medidas para impulsionar o sucesso

Liderança de dados da diretoria executiva enfrenta um conjunto de inegociáveis na corrida por resultados de IA. Tomar as medidas apropriadas pode ajudar a impulsionar o sucesso.
Desenvolvedor em nuvem trabalhando em computador
Transforme dados em combustível para IA

Os resultados da IA dependem de dados de qualidade que se alinham com as metas de negócios. Acesse e enriqueça seus dados não estruturados, incluindo vídeos, apresentações e e-mails.
Duas pessoas com crachás e pranchetas discutindo na sala de servidores
Seja disciplinado em relação aos dados e à IA

As equipes de segurança e governança devem colaborar à medida que a complexidade aumenta. Una seu pessoal, processos e tecnologia para acelerar a adoção, a inovação e o ROI.
Colegas de trabalho no escritório olhando para um notebook – sessão sobre segurança e governança
Equipe os funcionários com acesso a insights

As decisões param sem dados oportunos. Obter acesso a dados governados pode reduzir a dependência de equipes de dados centralizadas e acelerar os resultados.
Três pessoas em uma sala com monitores olhando para um tablet e discutindo automação de IA
Trate dados e tecnologia como uma única disciplina

CIOs, CDOs e CTOs devem alinhar prioridades para aproveitar investimentos, simplificar integração e entregar dados prontos para IA—em escala—para valor real de negócios.  
Relatório: como a diretoria executiva está transformando informações em impacto

O sucesso na economia de IA atual depende da conexão de dados aos resultados de negócios e 92% dos CDOs concordam, mas apenas 1/3 deles acreditam que fazem isso bem.

Este relatório se baseia em dados de pesquisas com 1.700 CDOs entrevistados de todos os setores e geografias, revelando os insights práticos e os não negociáveis que a Organização precisa para se manter à frente.

Arranha-céu de vidro refletindo o céu
Dê o próximo passo 

Descubra por que 92% dos CDOs concordam que o sucesso da IA depende da vinculação de dados aos resultados dos negócios.

 Baixe o relatório
Notas de rodapé

1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, novembro de 2025.