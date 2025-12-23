Sob pressão para maximizar o valor comercial dos compromissos de IA, os líderes de dados devem priorizar dados governados, acessíveis e projetados
Uma nova pesquisa global com 1.700 CDOs entrevistados revela um papel em ascensão, mas que ainda apresenta desafios estratégicos e operacionais.
Compartilhamento dos CDOs que sentem que seus recursos de dados podem impulsionar novos fluxos de receita habilitados por IA1
Compartilhamento dos CDOs que afirmam trazer a IA até os dados em vez de centralizar os dados para a IA1
Compartilhamento dos CDOs ainda está tentando definir como escalar e governar a IA Agêntica1
Compartilhamento de CDOs que estão contratando para papéis de dados que não existiam no ano passado — a maioria relacionada à IA generativa1
Liderança de dados da diretoria executiva enfrenta um conjunto de inegociáveis na corrida por resultados de IA. Tomar as medidas apropriadas pode ajudar a impulsionar o sucesso.
O sucesso na economia de IA atual depende da conexão de dados aos resultados de negócios e 92% dos CDOs concordam, mas apenas 1/3 deles acreditam que fazem isso bem.
Este relatório se baseia em dados de pesquisas com 1.700 CDOs entrevistados de todos os setores e geografias, revelando os insights práticos e os não negociáveis que a Organização precisa para se manter à frente.
Descubra por que 92% dos CDOs concordam que o sucesso da IA depende da vinculação de dados aos resultados dos negócios.
1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, novembro de 2025.