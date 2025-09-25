A Scuderia Ferrari HP, a renomada equipe de corrida da Fórmula 1, conta com uma das maiores e mais apaixonadas bases de fãs do mundo, com 396 milhões de pessoas. Os fãs da Ferrari são únicos em relação a muitos seguidores da F1, pois são leais à equipe acima de qualquer motivação individual. No centro dessa lealdade está a base de superfãs da Ferrari que atravessa gerações, a Tifosi. É uma comunidade global duradoura, cujo apoio ajudou a moldar a identidade da equipe por décadas.

Nas palavras de Charles Leclerc, piloto da Scuderia Ferrari HP: "A paixão que os fãs da Ferrari têm pela marca, pela Ferrari e pela história é muito especial de se testemunhar e algo que se pode sentir sempre que estamos na Itália ou em uma pista de corrida".

A base de fãs da Scuderia Ferrari está crescendo. Além dos fãs antigos, está surgindo uma nova geração de torcedores. Esses novos torcedores são superfãs nativos do mundo digital e seguidores recém-chegados, descobrindo a emoção da Fórmula 1 por meio de novos canais e novas perspectivas.

Stefano Pallard, chefe de desenvolvimento de fans da Scuderia Ferrari HP, comentou: “os fãs da Ferrari são diferentes por vários motivos. Trata-se de história e herança. A Ferrari é a única que está na F1 desde o início. Sabemos e temos orgulhoso disso”.

Com um público tão dinâmico e variado, a Scuderia Ferrari precisava de uma maneira de atender a várias necessidades diferentes, além de preservar a exclusividade e a autenticidade da experiência Ferrari. Eles queriam aproximar os fãs da ação antes, durante e depois das corridas, dentro e fora da pista.

O aplicativo de fãs de F1 que a Scuderia Ferrari tinha era repleto de conteúdo editorial. Mas a equipe queria mais interatividade e personalização. Eles pediram então à IBM que criasse uma experiência para os fãs que fosse possível escalar globalmente e adaptar para cada local e que refletisse o prestígio do Cavalo Rampante.

Enfatizando a necessidade de uma experiência mais profunda e envolvente para os fãs, o diretor da equipe da Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, afirma: "Recebemos muitos fãs novos nos últimos dois anos e nem todos têm conhecimento profundo sobre a F1. É importante oferecermos a oportunidade de conhecerem o que estamos fazendo.”