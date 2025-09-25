A IBM viabiliza a nova experiência digital para os fãs da Scuderia Ferrari HP
O aplicativo tornou-se um centro inteligente da comunidade digital da Scuderia Ferrari HP, onde os fãs podem saber mais e celebrar o legado e o futuro da equipe. Desde o lançamento do novo aplicativo no Grande Prêmio de Miami, em maio de 2025, a Scuderia Ferrari HP teve:
"Este é o aplicativo que os fãs da Ferrari merecem. Literalmente, o dia da corrida no seu bolso”.
- Lewis Hamilton, Piloto da Scuderia Ferrari HP
A Scuderia Ferrari HP, a renomada equipe de corrida da Fórmula 1, conta com uma das maiores e mais apaixonadas bases de fãs do mundo, com 396 milhões de pessoas. Os fãs da Ferrari são únicos em relação a muitos seguidores da F1, pois são leais à equipe acima de qualquer motivação individual. No centro dessa lealdade está a base de superfãs da Ferrari que atravessa gerações, a Tifosi. É uma comunidade global duradoura, cujo apoio ajudou a moldar a identidade da equipe por décadas.
Nas palavras de Charles Leclerc, piloto da Scuderia Ferrari HP: "A paixão que os fãs da Ferrari têm pela marca, pela Ferrari e pela história é muito especial de se testemunhar e algo que se pode sentir sempre que estamos na Itália ou em uma pista de corrida".
A base de fãs da Scuderia Ferrari está crescendo. Além dos fãs antigos, está surgindo uma nova geração de torcedores. Esses novos torcedores são superfãs nativos do mundo digital e seguidores recém-chegados, descobrindo a emoção da Fórmula 1 por meio de novos canais e novas perspectivas.
Stefano Pallard, chefe de desenvolvimento de fans da Scuderia Ferrari HP, comentou: “os fãs da Ferrari são diferentes por vários motivos. Trata-se de história e herança. A Ferrari é a única que está na F1 desde o início. Sabemos e temos orgulhoso disso”.
Com um público tão dinâmico e variado, a Scuderia Ferrari precisava de uma maneira de atender a várias necessidades diferentes, além de preservar a exclusividade e a autenticidade da experiência Ferrari. Eles queriam aproximar os fãs da ação antes, durante e depois das corridas, dentro e fora da pista.
O aplicativo de fãs de F1 que a Scuderia Ferrari tinha era repleto de conteúdo editorial. Mas a equipe queria mais interatividade e personalização. Eles pediram então à IBM que criasse uma experiência para os fãs que fosse possível escalar globalmente e adaptar para cada local e que refletisse o prestígio do Cavalo Rampante.
Enfatizando a necessidade de uma experiência mais profunda e envolvente para os fãs, o diretor da equipe da Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, afirma: "Recebemos muitos fãs novos nos últimos dois anos e nem todos têm conhecimento profundo sobre a F1. É importante oferecermos a oportunidade de conhecerem o que estamos fazendo.”
"A IBM® Consulting tem o compromisso de auxiliar a Scuderia Ferrari HP na evolução permanente da experiência dos fãs, com futuros aprimoramentos destinados a deixar cada corrida mais interativa e personalizada."
– Billy Seabrook, Diretor executivo global de design, IBM
A parceria entre a IBM e a Scuderia Ferrari HP foi criada com base em uma paixão mútua por ultrapassar limites e redefinir as possibilidades. A marca Ferrari tem como combustível o desejo incansável de inovar. Está sempre evoluindo, testando novas ideias e trabalhando para atingir o desempenho máximo. É esse valor mútuo da inovação contínua que torna a colaboração entre a Ferrari e a IBM tão poderosa.
Para transformar essa visão em realidade, a equipe de F1 firmou parceria com a IBM Consulting para repensar completamente seu aplicativo móvel. Juntos, criaram uma plataforma de envolvimento dos fãs recém-chegados, moldada pelo IBM Design Thinking e desenvolvida com a tecnologia IBM® watsonx.
O projeto começou com uma pesquisa detalhada sobre as diversas personalidades dos fãs da Scuderia Ferrari HP, dos antigos participantes da Tifosi aos recém-chegados. A IBM utilizou então esses insights para estruturar um roteiro para o novo aplicativo, atenta a todos os mínimos detalhes. A IBM Consulting liderou a reestruturação da arquitetura e da interface do aplicativo, criando uma plataforma elegante e intuitiva que oferece insights sobre as corridas, funcionalidades interativas e conteúdo personalizado.
"Levamos tudo em consideração: o conteúdo que os usuários querem, quando a interação é mais provável, em que estado de espírito se encontram, qual dispositivo estão utilizando e onde estão quando abrem o aplicativo. Esse nível de insights baseia-se não somente nas nossas decisões de design, como também em nossa arquitetura funcional e no respaldo técnico".
- Fred Baker, Líder da IBM Sports, EMEA
A transformação da presença digital da Scuderia Ferrari HP ilustra como a tecnologia, bem executada, gera resultados mais inteligentes para as empresas. O uso de uma infraestrutura de nuvem híbrida criou um ambiente flexível para escalabilidade no futuro. A incorporação de ferramentas de IA da IBM aumentou muito a produtividade. A automação com a plataforma IBM® Instana melhorou o tempo de atividade e a confiabilidade. O armazenamento de dados do IBM® watsonx.data viabilizou o gerenciamento de grandes volumes e a variedade dos dados. Juntas, essas soluções criaram uma base digital moderna voltada para velocidade, escala e negócios mais inteligentes.
No centro da transformação há uma infraestrutura de nuvem híbrida e modelos de IA treinados e gerenciados com o portfólio dos produtos watsonx. O aplicativo da Scuderia Ferrari é alimentado por uma combinação de nuvens de diferentes fornecedores, incluindo a AWS, com uma arquitetura sem servidor que estimula o desempenho em escala e uma série de aplicações criadas com a plataforma Red Hat OpenShift. Essa base permite que o watsonx.data unifique, selecione e prepare dados de todos os domínios da Ferrari, inclusive da divisão de corridas, merchandise e a emblemática marca de carros de luxo. "Para esse aplicativo, tivemos que reunir muitas fontes de dados diferentes de diferentes locais", explica Fred Baker, líder da IBM Sports, EMEA. "Para isso, criamos uma arquitetura híbrida que incorpora elementos de várias nuvens de vários fornecedores, incluindo a AWS. O watsonx nos ajudou a ingerir, classificar e apresentar dados e insights para gerar momentos mais relevantes para os fãs."
Modelos de IA generativa criados com o IBM® watsonx.ai, o estúdio de IA, produz resumos dinâmicos das corridas e narrativas analisando a telemetria em tempo real e os dados históricos. A solução IBM® watsonx Code Assistant ajuda os desenvolvedores a agilizar migração utilizando IA para simplificar a programação e acelerar a entrega das funcionalidades.
Outra parte importante do pacote é o toolkit do IBM® watsonx.governance, que ajuda a proteger dois dos ativos mais adorados da Scuderia Ferrari: sua marca e seus dados. Uma característica marcante da identidade da marca Ferrari é o seu tom de voz exclusivo. O watsonx.governance ajuda os desenvolvedores a controlar os resultados dos modelos de IA, incluindo o estilo conversacional. Essa funcionalidade foi fundamental para dar ao aplicativo um tom de voz autêntico com o qual os fãs pudessem interagir.
Aprimorando a experiência de contar histórias, o aplicativo oferece insights históricos muito ricos, traçando conexões entre os principais momentos da corrida de 2025 e os marcos emblemáticos da Scuderia Ferrari HP entre carros, motoristas e pistas. Esses insights, gerados pelos grandes modelos de linguagem (LLMs) do watsonx, como os modelos de base de IA do IBM® Granite, são incorporados perfeitamente aos resumos das corridas gerados pela IA e a outros conteúdos da Ferrari, acrescentando aprofundamento, contexto e um senso de legado a cada interação com os fãs.
O mecanismo de conteúdo do aplicativo oferece às equipes editoriais impulsionadas por fluxos de trabalho da IA a capacidade de publicar atualizações em tempo real e conteúdo personalizado com o desenrolar da corrida. Esses recursos garantem que os fãs recebam novidades sempre que abrem o aplicativo. Enquanto isso, o Instana oferece monitoramento em tempo real, melhorando o tempo de atividade e a confiabilidade, independentemente do número de usuários conectados.
Além de tudo isso, um mecanismo de comércio desenvolvido pelo Salesforce oferece aos fãs acesso no aplicativo a produtos oficiais da Ferrari e lançamentos exclusivos do dia da corrida. Estabelece também a base para o conhecimento mais profundo das interações e necessidades de cada fã para gerar interações mais personalizadas.
Juntas, essas soluções posicionam a Scuderia Ferrari HP para proporcionar uma experiência digital tão imersiva e precisa quanto a própria corrida. O resultado é um ambiente escalável e aprimorado por IA que aproxima muito mais os fãs da equipe e da pista.
Os principais recursos são:
Juntas, essas soluções aumentaram a eficiência da oferta de conteúdo e simplificaram o fluxo de trabalho interno. O acesso unificado aos dados possibilitou uma tomada de decisão mais rápida e informada, agora e no futuro. Consequentemente, o aplicativo atingiu ciclos de desenvolvimento mais rápidos, maior confiabilidade da plataforma e desempenho uniforme em escala.
Os principais resultados para os negócios:
Fundada em 1929 em Maranello, na Itália, a Scuderia Ferrari HP é a equipe mais célebre e de maior sucesso da história da Fórmula 1, com 16 campeonatos de construtores e 15 campeonatos de pilotos.
Em parceria direta com os clientes, orientamos, concebemos, desenvolvemos e operamos inovações comerciais relevantes e resultados duradouros.
O IBM watsonx é o nosso portfólio de produtos de IA que acelera o impacto da IA generativa nos fluxos de trabalho principais para gerar produtividade.
Um estúdio de desenvolvimento de IA único, integrado e de ponta a ponta
O único data lakehouse híbrido e aberto para IA empresarial e análise de dados
Direcione, gerencie e monitore sua IA com um único toolkit.
Abertos, eficientes e confiáveis, nossos modelos de IA são otimizados para os negócios.
Utilize a IA gerativa e a automação avançada para agilizar a criação de códigos
Resolva com proatividade os problemas no seu stack de aplicações com observabilidade full stack com IA agêntica
Quer que a IA faça uso inteligente de todos os seus dados? Utilize o IBM watsonx para acelerar o ajuste e a implementação dos seus modelos
