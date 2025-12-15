Qualidade de dados

Garanta que seus dados impulsionem decisões confiáveis

Ilustração de uma mão segurando gráficos flutuantes e ícones de ideias

A IBM foi nomeada líder no Gartner Magic Quadrant 2025 para soluções de gerenciamento de metadados

Reconhecida por sua capacidade de execução e abrangência de visão.

Saiba o porquê

Visão geral

Dados de alta qualidade são fundamentais para o sucesso do seu negócio. Com as ferramentas de qualidade de dados da IBM, você pode mitigar riscos, tomar decisões embasadas e promover a inovação, tudo isso garantindo a conformidade e a confiança dos seus dados em toda a empresa.As ferramentas de qualidade de dados da IBM capacitam as organizações a realizar perfis de dados abrangentes, avaliar a qualidade, identificar e localizar problemas antes que afetem a tomada de decisões.
Tomada de decisão aprimorada

Aumente a confiança nos seus dados possibilitando que líderes tomem decisões baseadas em fatos, não em suposições.

 
Conformidade regulamentar

Mantenha a conformidade e as regulamentações do setor por meio de gestão de dados consistente e recursos de relatórios.
Eficiência operacional

Poupe tempo e recursos eliminando esforços manuais de correção de dados com fluxos de trabalho automáticos e acelere a identificação de problemas de qualidade de dados quando sobrepostos à linhagem de dados.

 
Gerenciamento proativo de riscos

Mitigue riscos de negócios com insights em tempo real sobre lacunas na qualidade dos dados.

Funcionalidades

Ilustração de rede de IA formada por telas digitais e círculos mostrando estrutura interconectada
Limpeza e seleção automáticas de dados

Aproveite a automação orientada por IA para identificar e atualizar perfis de metadados técnicos. Crie verificações de qualidade de dados automaticamente com base em relacionamentos detectados de chave primária estrangeira e padrões históricos de estabilidade. Esse processo otimizado garante que todos os seus dados recebam a atenção necessária, independentemente da localização, e os prepara para uso em IA e análise de dados em ambientes híbridos e multinuvem.
Representação 3D de redes neurais conectadas a código binário

Monitore fluxos de dados para garantir que todas as informações que entram em seus sistemas estejam em conformidade com os padrões de qualidade de toda a empresa.

Automatize a detecção e a resolução de inconsistências de dados com fluxos de trabalho inteligentes que abordam a causa raiz dos problemas. Identifique e resolva inconsistências, duplicidades e erros em todo o seu cenário de dados utilizando algoritmos inteligentes para maior precisão. 

 
Representação 3D abstrata de sistemas de dados estruturados

Empregando metadados ativos, as organizações podem aplicar automaticamente verificações de qualidade de dados com termos de negócios relevantes. Essa abordagem reduz consideravelmente os esforços manuais necessários para o monitoramento da qualidade dos dados e protege a adesão aos requisitos de negócios e específicos do domínio.

Monitore a conformidade da qualidade dos dados em relação às regras de SLA para dedicar esforços de remediação onde mais importam – e para que suas equipes permaneçam eficientes sem comprometer a integridade do seu pipeline de dados.
Detalhe das mãos de uma pessoa usando tablet exibindo interface de dashboard de ferramenta de dados

Utilize inteligência artificial para pontuar a qualidade dos seus dados e receber insights práticos sobre áreas que precisam de melhoria. Mantenha um registro da jornada de qualidade dos seus dados ao longo do tempo possibilitando a rastreabilidade total de conformidade e tomada de decisão.
Ilustração abstrata isométrica de múltiplos blocos interconectados por caminhos neurais

Conecte-se a uma ampla gama de fontes de dados, plataformas e aplicações para garantir um cenário de dados unificado.
Recursos

Apresentamos o Auto DQ (Automação de Qualidade de Dados)
O Auto DQ conecta necessidades de negócios a regras técnicas, auxiliando provedores de dados e usuários não técnicos na automação do monitoramento de qualidade de dados escalável e sensível ao contexto.
Nem todos os dados são iguais
Receba os dados de alta qualidade que você precisa para IA empresarial. Saiba como liberar o poder de todos os seus dados.
Gartner Magic Quadrant™ 2024
Acesse o relatório para saber por que a IBM é reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2024 em plataformas de governança de dados e análises.
Como navegar no dilúvio de dados com inteligência de dados robusta
A proliferação de dispositivos digitais e interações resultou em um fluxo sem paralelo de dados em que as empresas devem navegar com precisão e estratégia.
Dê o próximo passo

 

Saiba como o IBM watsonx.data intelligence pode transformar seu gerenciamento de dados.

 Comece sua avaliação sem custo