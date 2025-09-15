Apresentando o Auto DQ: automatizando a qualidade de dados em escala

As empresas estão investindo pesadamente em dados e iniciativas de IA, mas o caminho para o valor é muitas vezes retardado(ou, até mesmo, prejudicado) por um desafio recorrente: a qualidade de dados.

Com a ascensão de plataformas de nuvem, propriedades de dados híbridas e ambientes regulatórios cada vez mais complexos, as organizações estão gerenciando mais dados em mais fontes do que nunca. Os líderes de negócios querem insights confiáveis, mas os dados que alimentam a análise de dados e as iniciativas de IA muitas vezes são incompletos, inconsistentes ou pouco confiáveis.

Analistas do setor estimam que a má qualidade dos dados custa milhões às organizações a cada ano, não apenas em tempo desperdiçado, mas em tomada de decisão falha, riscos de conformidade e redução da confiança do cliente. O problema não é mais apenas técnico, é estratégico. Dados de alta qualidade tornaram-se a base para a vantagem competitiva.