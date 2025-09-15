Apresentando o Auto DQ: automatizando a qualidade de dados em escala

15 de setembro de 2025

Ray Beharry

Vishwas Balakrishna

o Auto DQ (Data Quality Automation) preenche a lacuna entre o contexto de negócios e a imposição técnica, ajudando provedores de dados e usuários não técnicos a automatizar o monitoramento da qualidade dos dados com inteligência, consciência e escalabilidade.

As empresas estão investindo pesadamente em dados e iniciativas de IA, mas o caminho para o valor é muitas vezes retardado(ou, até mesmo, prejudicado) por um desafio recorrente: a qualidade de dados.

Com a ascensão de plataformas de nuvem, propriedades de dados híbridas e ambientes regulatórios cada vez mais complexos, as organizações estão gerenciando mais dados em mais fontes do que nunca. Os líderes de negócios querem insights confiáveis, mas os dados que alimentam a análise de dados e as iniciativas de IA muitas vezes são incompletos, inconsistentes ou pouco confiáveis.

Analistas do setor estimam que a má qualidade dos dados custa milhões às organizações a cada ano, não apenas em tempo desperdiçado, mas em tomada de decisão falha, riscos de conformidade e redução da confiança do cliente. O problema não é mais apenas técnico, é estratégico. Dados de alta qualidade tornaram-se a base para a vantagem competitiva.

O verdadeiro problema que as organizações enfrentam: qualidade de dados em escala

Embora a qualidade de dados sempre tenha sido importante, garanti-la em escala é mais difícil do que nunca. As abordagens tradicionais dependem de equipes que definem manualmente regras de qualidade de dados para cada conjunto de dados, coluna e domínio. Isso funciona em ambientes pequenos e controlados, mas não funciona quando as organizações precisam governar milhares de tabelas em vários domínios.

Para os administradores de dados e analistas de negócios, o processo não é apenas lento, é insustentável. A criação manual de regras introduz erros humanos, dificuldades para capturar o contexto de negócios e não consegue manter o ritmo com o cenário de dados em rápida mudança. O resultado: problemas de dados passam despercebidos, levando a relatórios incompletos, projetos atrasados e perda de confiança em análise de dados e iniciativas de IA.

Por que as soluções existentes não são suficientes: um gargalo de suposições

Muitas ferramentas de qualidade de dados existentes fornecem recursos de criação de regras, mas ainda dependem fortemente da entrada humana. Elas assumem que os usuários sabem exatamente quais regras aplicar, onde aplicá-las e como codificar requisitos específicos do domínio em lógica técnica. Isso cria um gargalo: os usuários corporativos não têm o conhecimento técnico especializado, e as equipes técnicas nem sempre têm o conhecimento do domínio.

A lacuna entre a intenção da empresa e a execução técnica tem deixado as organizações em dificuldades. Mesmo quando as regras são definidas, escalá-las entre sistemas e mantê-las alinhadas com os termos de negócios e requisitos de governança é trabalhoso. A automação tem faltado na equação.

Por que lançamos o Auto DQ

É por isso que desenvolvemos o Auto DQ (Data Quality Automation): para preencher a lacuna entre o contexto de negócios e a aplicação técnica. O Auto DQ ajuda tanto os provedores de dados quanto os usuários não técnicos a automatizar o monitoramento da qualidade de dados com inteligência, consciência e escalabilidade. Reduz o esforço manual em até 80% e, ao mesmo tempo, incorpora os requisitos de negócios e de domínio diretamente ao processo.

O Auto DQ foi projetado não apenas para melhorar a eficiência, mas para mudar fundamentalmente a forma como as organizações pensam sobre a qualidade de dados: de reativa e manual para proativa e automatizada.

O que o Auto DQ faz

O Auto DQ introduz uma nova maneira de garantir a qualidade de dados em escala, ao:

  • Autogerar verificações de qualidade de dados com base nos resultados da criação de perfis, permitindo que os usuários avaliem, refinem e selecionem rapidamente as verificações a serem aplicadas.
  • Vincular a qualidade de dados diretamente a termos de negócios, garantindo que os requisitos de governança fluam naturalmente do glossário para o monitoramento operacional.
  • Simplificar o gerenciamento com pesquisa, filtragem e avaliações em massa, dando controle às equipes mesmo em grande escala, com a capacidade de adicionar verificações manualmente quando necessário.
  • Detectar automaticamente relações de integridade referencial (PK–FK) e gerar regras para manter a consistência entre fontes de dados.
  • Introduzir uma nova dimensão de homogeneidade para monitorar a estabilidade histórica, usando métricas de Z-score em colunas e tabelas.

Por que o Auto DQ é importante

Ao incorporar a automação no centro da qualidade de dados, o Auto DQ permite que as organizações:

  • Detectem problemas de forma proativa antes que eles afetem a análise de dados e a IA posteriormente.
  • Reduzam o trabalho manual e os erros, liberando as equipes para se concentrar em insights e inovação.
  • Garantam a conformidade com as business rules e os regulamentos do setor.
  • Criem confiança em toda a empresa, proporcionando aos stakeholders dos negócios confiança nos dados que utilizam diariamente.

A qualidade de dados não é mais apenas um detalhe técnico, é um facilitador de negócios. Com o Auto DQ, as empresas podem escalar seus processos de qualidade de dados sem sacrificar a precisão ou a agilidade.

O que diferencia o Auto DQ

O que diferencia o Auto DQ é sua capacidade de combinar automação com o contexto de negócios. Embora muitas ferramentas ofereçam perfis ou criação de regras, o Auto DQ usa insights de criação de perfis, termos do glossário e relacionamentos detectados para gerar verificações significativas e específicas do domínio automaticamente. Ele não apenas automatiza a criação de regras; ele conecta as regras diretamente à linguagem e às necessidades da empresa.

Essa convergência de automação, governança e inteligência significa que a qualidade de dados não é mais um gargalo. Em vez disso, ela se torna um recurso integrado que evolui à medida que seus dados e requisitos de negócios evoluem.

Em uma era em que dados confiáveis são a base da IA, análise de dados e transformação digital, o Auto DQ é um divisor de águas. Ao automatizar a qualidade de dados em escala, as organizações podem liberar insights mais rápidos, melhorar a conformidade e tomar decisões com confiança.

