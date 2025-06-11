Tornando os dados mais inteligentes: o que há de novo no IBM Cloud Pak for Data 5.2

11 de junho de 2025
A versão mais recente do IBM Cloud Pak for Data, a 5.2, vem com uma série de novas melhorias focadas em usabilidade, gestão de dados e desempenho. Ele ajuda as organizações a simplificar o gerenciamento de dados, acelerar o acesso a insights e fornecer resultados de negócios significativos.
Além disso, oIBM Software Hub, que é a plataforma desacoplada em uma versão anterior, oferece maior flexibilidade nas opções de implementação e gerenciamento.
As empresas enfrentam desafios crescentes, como silos de dados, ferramentas desatualizadas, insights lentos e riscos crescentes de conformidade. Para permanecerem inovadoras e tomar decisões inteligentes, as organizações precisam de soluções inteligentes e escaláveis agora mais do que nunca.
O IBM Cloud Pak for Data 5.2 continua a evoluir como uma plataforma unificada projetada para simplificar a forma como as organizações coletam, organizam e analisam dados em ambientes híbridos e multinuvem. Com sua arquitetura modular e conteinerizada, a plataforma permite que as equipes comecem com o essencial e escalem rapidamente, ativando apenas os serviços de que precisam. Quer seja utilizando dados confiáveis com o Match 360, acessando dados distribuídos por meio da virtualização de dados, aprimorando a governança com o IBM Knowledge Catalog ou analisando dados com os clientes do Watson Studio, é possível criar uma base de dados sólida para acelerar a IA e a análise de dados.
A versão 5.2 traz atualizações desses serviços centrais e muito mais, aumentando ainda mais a flexibilidade, o desempenho e os insights.
O IBM Match 360 apresenta melhorias poderosas para agilizar o gerenciamento de dados, incluindo ferramentas melhoradas para remediação de possíveis tarefas de sobreposição, com uma tabela de comparação aprimorada e controles de remediação simplificados que ajudam os administradores de dados a resolver atualizações com confiança. Além disso, há uma tela centralizada de tipos de dados que permite aos engenheiros de dados configurar e gerenciar todos os tipos de dados em um só lugar, oferecendo visibilidade e controle completos sobre tipos de atributos, entidades e relacionamentos, bem como configurações de correspondência personalizadas, tudo a partir de uma interface única e intuitiva.
A virtualização de dados está evoluindo para atender às crescentes demandas das empresas modernas, oferecendo novas funcionalidades poderosas que melhoram a transparência, a segurança e a governança de dados. Com a integração do MANTA Automated Data Lineage, as organizações agora podem rastrear a jornada completa de seus dados — entendendo onde eles se originam, como migram e onde acabam. Essa visibilidade oferece suporte a uma melhor conformidade, análise de impacto e confiança nos dados. Além disso, a nova funcionalidade "Mask at Read" garante que os dados confidenciais sejam protegidos mesmo antes que as consultas sejam processadas, ajudando as empresas a atender a regulamentos de privacidade rigorosos e, ao mesmo tempo, manter o desempenho.
Reforçando ainda mais seus recursos, a virtualização de dados agora é compatível com as tabelas do datalake Db2, substituindo as tabelas legadas do Hadoop para um acesso mais eficiente ao Cloud Object Storage. Essa mudança simplifica o gerenciamento de dados com sintaxe SQL familiar e melhor desempenho. Enquanto isso, a introdução de propriedades compartilhadas em catálogos governados permite uma governança consistente de ativos de dados em todos os ambientes, simplificando a conformidade e o gerenciamento de metadados. Juntos, esses aprimoramentos permitem que as empresas modernizem a infraestrutura de dados, mantendo o controle, a segurança e a agilidade.
Com a nova versão do IBM Knowledge Catalog (IKC), a IBM agora traz compatibilidade nativa com o IBM Power Architecture, expandindo seus recursos de gestão de dados corporativos para uma variedade mais ampla de ambientes de infraestrutura. Incluído no IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, o IKC on Power permite que as organizações automatizem os processos de gestão de dados, garantindo a acessibilidade, a confiança, a segurança e a conformidade dos dados, aproveitando o desempenho e a confiabilidade dos sistemas IBM Power. Principais recursos, como enriquecimento de metadados de negócios, gerenciamento de artefatos de governança, espaços de trabalho colaborativos de projetos, catálogos centralizados e conectividade segura com diversas fontes de dados, são totalmente compatíveis, permitindo que as empresas unifiquem fluxos de trabalho de governança e análise de dados nas plataformas x86 e Power.
Essa versão se alinha aos esforços estratégicos de modernização da IBM para oferecer uma base de dados coerente e pronta para IA em ambientes de nuvem híbrida. Embora as funcionalidades básicas estejam totalmente disponíveis, algumas funcionalidades avançadas (como Data Quality, Relationship Explorer and Semantic Enrichment), ainda não são compatíveis com o Power e estão planejadas para atualizações futuras. No geral, essa expansão marca um passo significativo na permissão para que cargas de trabalho de missão crítica baseadas no Power se beneficiem das mesmas ferramentas de catalogação e governança de dados de nível empresarial usadas no ecossistema IBM Cloud Pak for Data.
Além disso, o IKC agora oferece maior flexibilidade e visibilidade com janelas de execução para trabalhos de metadados, visualizações de relacionamentos indiretos na tela do explorador e nomes de exibição personalizáveis. Esses aprimoramentos permitem que os usuários entendam e controlem melhor o cenário de dados, mantendo a conformidade e a segurança. Ao permitir que mais usuários participem da governança, mesmo com permissões somente para visualização, a IKC promove uma cultura de gestão de dados mais inclusiva e escalável, ajudando as empresas a liberar insights mais profundos e a tomar decisões mais inteligentes.
A IBM também lançou novas funcionalidades poderosas no Watson Studio e no Watson Machine Learning que aprimoram a produtividade, a colaboração e a implementação de projetos de IA.
O Watson Studio agora inclui um Editor de documentos para criar e gerenciar a documentação de projetos, melhorando o alinhamento e a organização da equipe. Ele também é compatível com a importação e publicação de ativos do watsonx em projetos integrados ao Git, simplificando a reutilização de ativos e o controle de versões. Enquanto isso, o Watson Machine Learning permite a implementação de modelos usando o tempo de execução mais recente 25.1 e é compatível com modelos treinados com o Spark 3.5, oferecendo melhor desempenho, escalabilidade e compatibilidade.
Essas atualizações capacitam as empresas a acelerar a inovação, reduzir a complexidade e escalar soluções de IA de forma mais eficaz.
Com o IBM Cloud Pak for Data 5.2, as organizações ganham uma plataforma poderosa e flexível para unificar dados, aprimorar a governança e acelerar insights orientados por IA. Esses avanços se traduzem em tomadas de decisão mais rápidas, riscos reduzidos e uma base mais sólida para a inovação na economia baseada em dados de hoje.