Tornando os dados mais inteligentes: o que há de novo no IBM Cloud Pak for Data 5.2

Com a nova versão do IBM Knowledge Catalog (IKC), a IBM agora traz compatibilidade nativa com o IBM Power Architecture, expandindo seus recursos de gestão de dados corporativos para uma variedade mais ampla de ambientes de infraestrutura. Incluído no IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, o IKC on Power permite que as organizações automatizem os processos de gestão de dados, garantindo a acessibilidade, a confiança, a segurança e a conformidade dos dados, aproveitando o desempenho e a confiabilidade dos sistemas IBM Power. Principais recursos, como enriquecimento de metadados de negócios, gerenciamento de artefatos de governança, espaços de trabalho colaborativos de projetos, catálogos centralizados e conectividade segura com diversas fontes de dados, são totalmente compatíveis, permitindo que as empresas unifiquem fluxos de trabalho de governança e análise de dados nas plataformas x86 e Power.

Essa versão se alinha aos esforços estratégicos de modernização da IBM para oferecer uma base de dados coerente e pronta para IA em ambientes de nuvem híbrida. Embora as funcionalidades básicas estejam totalmente disponíveis, algumas funcionalidades avançadas (como Data Quality, Relationship Explorer and Semantic Enrichment), ainda não são compatíveis com o Power e estão planejadas para atualizações futuras. No geral, essa expansão marca um passo significativo na permissão para que cargas de trabalho de missão crítica baseadas no Power se beneficiem das mesmas ferramentas de catalogação e governança de dados de nível empresarial usadas no ecossistema IBM Cloud Pak for Data.

Além disso, o IKC agora oferece maior flexibilidade e visibilidade com janelas de execução para trabalhos de metadados, visualizações de relacionamentos indiretos na tela do explorador e nomes de exibição personalizáveis. Esses aprimoramentos permitem que os usuários entendam e controlem melhor o cenário de dados, mantendo a conformidade e a segurança. Ao permitir que mais usuários participem da governança, mesmo com permissões somente para visualização, a IKC promove uma cultura de gestão de dados mais inclusiva e escalável, ajudando as empresas a liberar insights mais profundos e a tomar decisões mais inteligentes.