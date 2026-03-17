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Inteligência artificial Automação de TI

A IBM adquire a Confluent para conectar, processar e governar dados em tempo real para aplicações e agentes de IA

Com a conclusão da aquisição da Confluent pela IBM, a IBM está unindo fluxo de eventos com seus pontos fortes em gerenciamento de dados, integraçãoinfraestrutura empresarial, para ajudar as organizações a entregar resultados em tempo real com dados em fluxo contínuo e preparados para IA.

Publicado 17/03/2026

As empresas geram um fluxo constante de dados operacionais em tempo real— transações, eventos de aplicações, atualizações da cadeia de suprimentos, alertas de fraudes, interações com clientes e muito mais. No entanto, esses sinais geralmente são fragmentados entre sistemas e chegam tarde demais para acompanhar a IA e a automação modernas. De fato, aproximadamente 80% das empresas dependem de dados obsoletos para a tomada de decisão, aumentando o risco de oportunidades perdidas.

À medida que a IA passa da experimentação para a produção, o desafio não é mais o acesso aos dados — é o acesso a dados confiáveis e em tempo real com o contexto necessário para impulsionar os sistemas de IA e a automação.

Ao reunir a Confluent com os portfólios de dados, integração e Z da IBM, a IBM está construindo uma plataforma de dados inteligente que conecta dados em movimento com o contexto, a governança, a integração e a infraestrutura necessários para operacionalizar a IA em ambientes híbridos.

Neste blog, exploramos como a IBM e a Confluent trabalham juntas para:

  • Forneça dados confiáveis em tempo real para IA e análise de dados com o IBM watsonx.data 
  • Transforme eventos em tempo real em ações de negócios automatizadas com o IBM Integration
  • Amplie o fluxo de eventos para aplicações e dados do IBM Z

Forneça dados confiáveis e em tempo real para IA com o IBM watsonx.data e a Confluent

Transformar eventos em tempo real em contexto governado em ambientes híbridos é uma etapa crítica na operacionalização da IA empresarial confiável. É aqui que a combinação do portfólio da Confluent e do watsonx.data da IBM oferece valor real.

A Confluent transmite eventos operacionais em tempo real de aplicações, sistemas e canais digitais. O portfólio unificado do watsonx.data torna esses dados produtivos para IA e análises por meio de uma base de dados híbrida aberta com o watsonx.data, Integração de dados com o watsonx.data integration e inteligência de dados com o watsonx.data intelligence. Juntos, eles ajudam as empresas a migrar além de event streams isolados e, em vez disso, oferecem produtos de dados governados e reutilizáveis que impulsionam análise de dados, aplicações e IA. 

Esses recursos conjuntos permitem que as organizações:

O resultado é uma base mais sólida para a IA empresarial, onde modelos e agentes operam em dados em movimento e dados em repouso com o contexto e a governança necessários para o uso empresarial.

De eventos em tempo real a ações empresariais com o IBM Integration e a Confluent 

O valor real surge quando os sistemas conseguem agir em relação aos eventos à medida que eles ocorrem. É aqui que a Confluent e o portfólio de integração da IBM, incluindo o IBM MQ e o webMethods Hybrid Integration, transformam eventos em tempo real em ações de negócios.

A Confluent fornece a espinha dorsal que transmite eventos operacionais em toda a empresa. O IBM MQ garante que esses eventos sejam entregues de forma confiável e segura para sistemas de missão crítica, enquanto o webMethods Hybrid Integration conecta aplicações, APIs e fluxos de trabalho entre ambientes híbridos, para que os sistemas certos respondam automaticamente. Juntas, essas tecnologias ajudam as organizações a passar de insights em tempo real para uma execução confiável.

Essa poderosa combinação de tecnologias permite que as organizações:

  • Criem um fluxo de dados compartilhado em tempo real que várias equipes, aplicações e agentes de IA podem acessar e reutilizar sem duplicação, garantindo que os eventos operacionais possam fluir de forma consistente em toda a empresa
  • Conectem dados em tempo real aos sistemas que executam os negócios, vinculando aplicações, APIs, plataformas SaaS e sistemas principais em ambientes híbridos, mantendo a confiabilidade, a segurança e a governança de nível empresarial
  • Transformem eventos em resultados, acionando fluxos de trabalho automatizados e respostas do sistema quando eventos importantes ocorrem e permitindo que aplicações orientadas por IA e automação atuem em sinais de negócios atuais

O resultado é uma empresa mais responsiva, onde os eventos que fluem pela empresa acionam automaticamente as ações corretas em aplicações, sistemas e fluxos de trabalho orientados por IA.

Habilite o fluxo de eventos para aplicações e dados do IBM Z com a Confluent 

Muitos dos eventos de negócios mais críticos têm origem no IBM Z, onde os sistemas transacionais centrais exigem escala, resiliência e confiança incomparáveis. Esses sistemas impulsionam pagamentos, sinistros, reservas e outras operações comerciais de alto valor que formam a espinha dorsal do setor moderno.

Com o Confluent e o IBM Z, as organizações podem estender tanto eventos orientados a aplicações quanto mudanças orientadas a dados para arquiteturas modernas orientadas a eventos— sem interromper as aplicações transacionais. O Confluent fornece a base do streaming, enquanto as tecnologias de integração de aplicações e dados da IBM oferecem vários caminhos complementares para conectar aplicações IBM Z à plataforma Confluent. 

Para eventos orientados por aplicativos, o IBM MQ, o Kafka SDK for IBM Zo IBM Z Digital Integration Hub fornecem maneiras de alto desempenho de emitir eventos diretamente a partir das transações principais. Para eventos orientados por dados, oIBM Data Gate permite a propagação segura e de baixa latência de alterações de dados brutos para o Kafka. Juntas, essas tecnologias oferecem um conjunto completo e flexível de pontos de entrada, permitindo que as organizações usem o padrão certo para cada caso de uso.

Essa abordagem combinada permite que as organizações:

  • Disponibilizem dados de aplicações IBM Z para fluxo de eventos, permitindo o consumo em tempo real por aplicações, plataformas de análise de dados e sistemas de IA
  • Reutilizem event streams em vários consumidores posteriores, maximizando o valor dos insights transacionais
  • Protejam e isolem aplicações e dados Z de missão crítica e, ao mesmo tempo, permitam a inovação em tempo real em toda a empresa

O resultado é uma arquitetura em que tanto os eventos gerados pelas aplicações quanto as alterações orientadas por dados do IBM Z podem fluir com segurança para aplicações em tempo real, análise de dados e sistemas de IA, liberando novos insights e automação enquanto preservam a integridade das operações de missão crítica.

Construindo a plataforma de dados inteligente para IA empresarial

Juntas, a Confluent e a IBM viabilizam uma plataforma de dados inteligente para a IA empresarial, conectando event streams em tempo real com o gerenciamento de dados, integração e infraestrutura necessários para impulsionar a ação em ambientes híbridos. Isso ajuda as organizações a transformar eventos de negócios de fluxo contínuo em um contexto confiável para análise de dados, automação e sistemas de IA.

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Saiba mais no Comunicado à imprensa da IBM

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

Sarwar Raza

Vice President, Hybrid Integration & Runtimes, IBM

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Tim Richer

Director, Product Marketing, IBM Data and AI