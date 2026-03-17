As empresas geram um fluxo constante de dados operacionais em tempo real— transações, eventos de aplicações, atualizações da cadeia de suprimentos, alertas de fraudes, interações com clientes e muito mais. No entanto, esses sinais geralmente são fragmentados entre sistemas e chegam tarde demais para acompanhar a IA e a automação modernas. De fato, aproximadamente 80% das empresas dependem de dados obsoletos para a tomada de decisão, aumentando o risco de oportunidades perdidas.

À medida que a IA passa da experimentação para a produção, o desafio não é mais o acesso aos dados — é o acesso a dados confiáveis e em tempo real com o contexto necessário para impulsionar os sistemas de IA e a automação.

Ao reunir a Confluent com os portfólios de dados, integração e Z da IBM, a IBM está construindo uma plataforma de dados inteligente que conecta dados em movimento com o contexto, a governança, a integração e a infraestrutura necessários para operacionalizar a IA em ambientes híbridos.

Neste blog, exploramos como a IBM e a Confluent trabalham juntas para: