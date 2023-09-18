O que é integração de dados?

Existem vários tipos de integração de dados, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. A escolha do método de integração de dados mais apropriado depende de fatores como as necessidades de dados da organização, o cenário tecnológico, os requisitos de desempenho e as restrições orçamentárias.

Extrair, carregar, transformar (ELT) envolve extrair dados de sua fonte, carregá-los em um banco de dados ou data warehouse e, posteriormente, transformá-los em um formato que atenda às necessidades comerciais. Isso pode envolver limpeza, agregação ou resumo dos dados. Os pipelines de dados ELT são comumente usados em projetos de big data e processamento em tempo real, em que a velocidade e a escalabilidade são críticas.



O processo de ELT depende muito do poder e da escalabilidade dos sistemas modernos de armazenamento de dados. Ao carregar os dados antes de transformá-los, o ELT aproveita ao máximo o poder computacional desses sistemas. Essa abordagem permite um processamento de dados mais rápido e um gerenciamento de dados mais flexível em comparação com os métodos tradicionais.



Com o processo de extrair, transformar, carregar (ETL), os dados são transformados antes de serem carregados no sistema de armazenamento de dados. Isso significa que a transformação ocorre fora do sistema de armazenamento de dados, geralmente em uma área de preparação separada.



Em termos de desempenho, o ELT geralmente tem a vantagem, pois aproveita o poder dos sistemas modernos de armazenamento de dados. Por outro lado, os pipelines de dados ETL podem ser uma escolha melhor em cenários em que a qualidade e a consistência dos dados são fundamentais, pois o processo de transformação pode incluir etapas rigorosas de limpeza e validação dos dados.



Integração de dados em tempo real envolve a captura e o processamento de dados à medida que eles se tornam disponíveis nos sistemas de origem e, em seguida, integrá-los imediatamente ao sistema de destino. Esse método de dados de streaming é normalmente usado em cenários em que são necessários insights atualizados, como análises em tempo real, detecção e monitoramento de fraudes.



Uma forma de integração de dados em tempo real, a captura de dados de mudança (CDC), aplica as atualizações feitas nos dados nos sistemas de origem em data warehouses e outros repositórios. Essas alterações podem então ser aplicadas a outro repositório de dados ou disponibilizadas em um formato consumível pelo ETL, por exemplo, ou por outros tipos de ferramentas de integração de dados.



A integração de aplicativos (API) envolve a integração de dados entre diferentes aplicativos de software para garantir o fluxo de dados e a interoperabilidade contínuos. Esse método de integração de dados é comumente usado em cenários em que diferentes aplicativos precisam compartilhar dados e trabalhar juntos, como garantir que seu sistema de RH tenha os mesmos dados que seu sistema financeiro.



A virtualização de dados envolve a criação de uma camada virtual que fornece uma visão unificada dos dados de diferentes fontes, independentemente de onde os dados residam fisicamente. Ela permite que os usuários acessem e consultem dados integrados sob demanda sem a necessidade de movimentação física de dados. É útil para cenários onde a agilidade e o acesso em tempo real a dados integrados são cruciais.

Com a integração de dados federados, os dados permanecem em seus sistemas de origem originais, e as consultas são executadas nesses sistemas diferentes em tempo real para recuperar as informações necessárias. É mais adequado para cenários em que os dados não precisam ser migrados fisicamente e podem ser integrados virtualmente para análise. Embora a integração federada reduza a duplicação de dados, ela pode sofrer com desafios de desempenho.