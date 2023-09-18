O que é integração de dados?

A integração de dados refere-se ao processo de combinar e harmonizar dados de várias fontes em um formato unificado e coerente, que pode ser utilizado para diversos fins analíticos, operacionais e decisórios.
No cenário digital atual, as organizações normalmente não conseguem funcionar sem coletar dados de uma ampla variedade de fontes, incluindo bancos de dados, aplicativos, planilhas, serviços de nuvem, APIs e outros. Na maioria dos casos, esses dados são armazenados em diferentes formatos e locais, com diferentes níveis de qualidade, o que leva a silos de dados e inconsistências.
O processo de integração de dados visa superar esses desafios, reunindo dados de fontes diferentes, transformando-os em uma estrutura consistente e tornando-os acessíveis para análise e tomada de decisões.
Ao contrário, digamos, da ingestão de dados, que é apenas uma parte da integração de dados, a integração segue para a fase de análise da engenharia de dados. Isso significa que ela engloba fluxos de trabalho de visualização de dados e business intelligence (BI). Assim, ela tem mais responsabilidade pelos resultados dos dados.
Os ambientes de nuvem híbrida estão se tornando cada vez mais complexos, mas os elementos básicos da integração de dados multinuvem, como virtualização, catalogação e automação de dados, podem ajudar a controlar a expansão.
A integração de dados envolve uma série de etapas e processos que reúnem dados de fontes diferentes e os transformam em um formato unificado e utilizável. Aqui está uma visão geral de como funciona um processo típico de integração de dados:
No geral, a integração de dados envolve uma combinação de processos técnicos, ferramentas e estratégias para garantir que os dados de diversas fontes sejam harmonizados, precisos e disponíveis para análises e tomadas de decisões significativas.
Existem vários tipos de integração de dados, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. A escolha do método de integração de dados mais apropriado depende de fatores como as necessidades de dados da organização, o cenário tecnológico, os requisitos de desempenho e as restrições orçamentárias.
Extrair, carregar, transformar (ELT) envolve extrair dados de sua fonte, carregá-los em um banco de dados ou data warehouse e, posteriormente, transformá-los em um formato que atenda às necessidades comerciais. Isso pode envolver limpeza, agregação ou resumo dos dados. Os pipelines de dados ELT são comumente usados em projetos de big data e processamento em tempo real, em que a velocidade e a escalabilidade são críticas.
O processo de ELT depende muito do poder e da escalabilidade dos sistemas modernos de armazenamento de dados. Ao carregar os dados antes de transformá-los, o ELT aproveita ao máximo o poder computacional desses sistemas. Essa abordagem permite um processamento de dados mais rápido e um gerenciamento de dados mais flexível em comparação com os métodos tradicionais.
Com o processo de extrair, transformar, carregar (ETL), os dados são transformados antes de serem carregados no sistema de armazenamento de dados. Isso significa que a transformação ocorre fora do sistema de armazenamento de dados, geralmente em uma área de preparação separada.
Em termos de desempenho, o ELT geralmente tem a vantagem, pois aproveita o poder dos sistemas modernos de armazenamento de dados. Por outro lado, os pipelines de dados ETL podem ser uma escolha melhor em cenários em que a qualidade e a consistência dos dados são fundamentais, pois o processo de transformação pode incluir etapas rigorosas de limpeza e validação dos dados.
Integração de dados em tempo real envolve a captura e o processamento de dados à medida que eles se tornam disponíveis nos sistemas de origem e, em seguida, integrá-los imediatamente ao sistema de destino. Esse método de dados de streaming é normalmente usado em cenários em que são necessários insights atualizados, como análises em tempo real, detecção e monitoramento de fraudes.
Uma forma de integração de dados em tempo real, a captura de dados de mudança (CDC), aplica as atualizações feitas nos dados nos sistemas de origem em data warehouses e outros repositórios. Essas alterações podem então ser aplicadas a outro repositório de dados ou disponibilizadas em um formato consumível pelo ETL, por exemplo, ou por outros tipos de ferramentas de integração de dados.
A integração de aplicativos (API) envolve a integração de dados entre diferentes aplicativos de software para garantir o fluxo de dados e a interoperabilidade contínuos. Esse método de integração de dados é comumente usado em cenários em que diferentes aplicativos precisam compartilhar dados e trabalhar juntos, como garantir que seu sistema de RH tenha os mesmos dados que seu sistema financeiro.
A virtualização de dados envolve a criação de uma camada virtual que fornece uma visão unificada dos dados de diferentes fontes, independentemente de onde os dados residam fisicamente. Ela permite que os usuários acessem e consultem dados integrados sob demanda sem a necessidade de movimentação física de dados. É útil para cenários onde a agilidade e o acesso em tempo real a dados integrados são cruciais.
Com a integração de dados federados, os dados permanecem em seus sistemas de origem originais, e as consultas são executadas nesses sistemas diferentes em tempo real para recuperar as informações necessárias. É mais adequado para cenários em que os dados não precisam ser migrados fisicamente e podem ser integrados virtualmente para análise. Embora a integração federada reduza a duplicação de dados, ela pode sofrer com desafios de desempenho.
A integração de dados oferece vários benefícios, que permitem que as organizações tomem decisões mais informadas, simplifiquem as operações e obtenham uma vantagem competitiva. Os principais benefícios da integração de dados incluem:
A integração de dados reúne informações de várias fontes e sistemas, fornecendo uma visão unificada e abrangente. Ao eliminar os silos de dados, as organizações podem eliminar as redundâncias e inconsistências que surgem de fontes de dados isoladas.
Por meio de processos de transformação e limpeza de dados, a integração de dados ajuda a melhorar a qualidade dos dados, identificando e corrigindo erros, inconsistências e redundâncias. Dados precisos e confiáveis inspiram confiança nos tomadores de decisão.
Os dados integrados permitem processos de negócios mais tranquilos, reduzindo a entrada manual de dados e minimizando a necessidade de tarefas repetitivas. Também minimiza erros e melhora a consistência dos dados em toda a organização.
A integração de dados permite acesso mais rápido aos dados para análise. Essa velocidade é crucial para a tomada de decisões em tempo hábil e para a resposta às tendências do mercado, às demandas dos clientes e às oportunidades emergentes.
A integração de dados é um aspecto fundamental de qualquer iniciativa de business intelligence. As ferramentas de BI dependem de dados integrados para gerar visualizações e análises significativas que impulsionam iniciativas estratégicas.
Dados integrados podem revelar padrões, tendências e oportunidades que podem não ser aparentes quando os dados corporativos estão espalhados por sistemas distintos. Isso permite que as organizações inovem e criem novos produtos ou serviços.
A integração de dados é usada em uma ampla variedade de setores e cenários para atender a várias necessidades e desafios de negócios. Os casos de uso mais comuns de integração de dados incluem:
Durante muitos anos, a abordagem mais comum à integração de dados exigia que os desenvolvedores manuseassem scripts de código escritos em Linguagem de Consulta Estruturada (SQL), a linguagem de programação padrão usada em bancos de dados relacionais.
Atualmente, vários provedores de TI oferecem muitas ferramentas diferentes de integração de dados que automatizam, simplificam e documentam o processo de integração de dados, desde soluções de código aberto até plataformas abrangentes de integração de dados. Esses sistemas de integração de dados geralmente incluem muitas das seguintes ferramentas:
