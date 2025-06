O que é iPaaS (plataforma de integração como serviço)?

Antes de escolher e implementar uma solução iPaaS, os líderes organizacionais avaliam as necessidades e os objetivos de integração. As empresas podem usar plataformas iPaaS para uma série de integrações, incluindo aplicativos, armazenamentos de dados, microsserviços, transmissão de eventos e muito mais. Como as organizações têm arquiteturas de TI únicas e diferentes serviços iPaaS são projetados para atender a diferentes necessidades de integração, é raro que haja uma solução iPaaS pronta para uso que funcione para todos.

Depois que as equipes identificarem os casos de uso de integração, elas poderão escolher um fornecedor de iPaaS que atenda às necessidades da organização e iniciar o processo de configuração. Os processos iniciais de configuração do iPaaS variam de acordo com o serviço iPaaS que a equipe usa e os tipos de integrações que eles desejam criar, mas aqui está um exemplo de como uma integração de dados iPaaS pode funcionar.

Primeiro, o usuário precisa conectar os sistemas que precisam ser integrados usando os conectores e modelos disponíveis na plataforma iPaaS. Por exemplo, um varejista pode optar por conectar um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP), um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e um serviço de armazenamento em nuvem.

Quando os sistemas estão conectados, o usuário pode projetar os fluxos de integração, cada um dos quais define a sequência de ações (como extrair dados de um sistema, transformá-los e migrá-los para outro sistema). Nesse estágio, os usuários também especificam os processos de conversão, agregação e enriquecimento que regerão a forma como os dados são transformados e mapeados entre sistemas.

A plataforma iPaaS então orquestra a troca de dados, garantindo a entrega segura de dados de ponta a ponta para aplicações consumidoras ou para data warehouses e lakes para análise posterior. Se as integrações dependerem de interfaces de programação de aplicativos (APIs), o iPaaS gerenciará as chamadas de API, gerenciará a autenticação e garantirá que os dados sejam trocados com segurança.

Quando as integrações estão em funcionamento, as equipes podem visualizar dashboards, receber alertas e analisar logs de dados para garantir que as integrações estejam funcionando de forma ideal e que quaisquer problemas sejam diagnosticados e resolvidos imediatamente. Além disso, muitas soluções iPaaS são projetadas para escalar de acordo com as necessidades da organização; a plataforma pode ser configurada para implementar novos recursos à medida que os volumes de dados aumentam ou novos sistemas são adicionados.

As empresas também podem optar por fazer com que os departamentos de TI internos criem integrações personalizadas. Pode ser necessário algum nível de personalização, dependendo das necessidades da empresa. No entanto, geralmente é mais fácil e econômico confiar em ofertas de iPaaS de terceiros quando possível.