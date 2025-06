O que é API Management?

Para muitas empresas, o uso de APIs em suas operações diárias não é um conceito novo. Contudo, para organizações que precisam administrar integrações com APIs em mais sistemas e aplicações, recriá-las a partir do zero pode ser demorado, trabalhoso e dispendioso em termos de recursos internos. O API Management oferece às empresas maior flexibilidade na reutilização de integrações com APIs, ajudando a economizar tempo e dinheiro sem sacrificar a segurança.

Um benefício notável do uso de uma solução de API Management é a capacidade de implementar e reutilizar ativos de integração com rapidez e eficiência. Ao gerenciar todas as suas APIs em uma plataforma unificada e centralmente visível, as empresas podem compartilhar facilmente a documentação das APIs e as construções de codificação entre as equipes. Essa abordagem reduz significativamente os custos de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado. As plataformas de gerenciamento de API também ajudam a manter os serviços existentes muito mais seguros, ao monitorar o uso de APIs e permitir a integração de protocolos de segurança de última geração, incluindo OAuth, JWT e OpenID.