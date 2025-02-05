O que é integração com API?

Uma API é um conjunto de regras ou protocolos que permitem que aplicações de software se comuniquem entre si para trocar dados, recursos e funcionalidades. As APIs podem ser usadas para integrações simples, como permitir que uma loja de comércio eletrônico se comunique com um sistema de pagamento como o PayPal ou permitir que um blog extraia e incorpore posts de um site de rede social.

Em um sistema empresarial, as APIs podem ser usadas para integrar plataformas, sistemas e fluxos de trabalho maiores e mais substanciais, tais como permitir a troca de dados em tempo real entre diferentes bancos de dados empresariais ou conectar aplicações independentes para criar processos de negócios automatizados.

As integrações tradicionais de integração ponto a ponto, que são a conexão de sistemas ou aplicações diretamente por meio de programação, exigem uma quantidade substancial de trabalho de configuração e manutenção. Muitas vezes, eles não são adequados para muitos ambientes modernos que dependem de centenas ou milhares de aplicações espalhadas por arquiteturas de TI distribuídas.

A integração com API oferece uma solução mais eficiente. Por meio da integração com API, as organizações podem usar APIs para expor fluxos de integração e integrar aplicações, plataformas e sistemas, não importa onde estejam: crucial em ambientes de TI modernos.