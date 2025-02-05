O que é integração com API?

A integração com API refere-se ao uso de interfaces de programação de aplicativos (APIs) para expor fluxos de integração e conectar aplicação de software corporativos, sistemas e fluxos de trabalho para a troca de dados e serviços.
Uma API é um conjunto de regras ou protocolos que permitem que aplicações de software se comuniquem entre si para trocar dados, recursos e funcionalidades. As APIs podem ser usadas para integrações simples, como permitir que uma loja de comércio eletrônico se comunique com um sistema de pagamento como o PayPal ou permitir que um blog extraia e incorpore posts de um site de rede social.
Em um sistema empresarial, as APIs podem ser usadas para integrar plataformas, sistemas e fluxos de trabalho maiores e mais substanciais, tais como permitir a troca de dados em tempo real entre diferentes bancos de dados empresariais ou conectar aplicações independentes para criar processos de negócios automatizados.
As integrações tradicionais de integração ponto a ponto, que são a conexão de sistemas ou aplicações diretamente por meio de programação, exigem uma quantidade substancial de trabalho de configuração e manutenção. Muitas vezes, eles não são adequados para muitos ambientes modernos que dependem de centenas ou milhares de aplicações espalhadas por arquiteturas de TI distribuídas.
A integração com API oferece uma solução mais eficiente. Por meio da integração com API, as organizações podem usar APIs para expor fluxos de integração e integrar aplicações, plataformas e sistemas, não importa onde estejam: crucial em ambientes de TI modernos.
A integração com API sustenta importantes ferramentas de integração, como soluções de plataforma de integração como serviço (iPaaS), e desempenha um papel fundamental na modernização e na transformação digital das arquiteturas de TI corporativas. Modernização exige uma abordagem flexível que possa ser compatível com sistemas novos e existentes; a integração com API oferece essa abordagem, permitindo que as organizações modernizem a interface para todos os sistemas corporativos.
A modernização não acontece da noite para o dia. Enquanto uma organização trabalha para modernizar diferentes partes de seu cenário de TI para impulsionar a inovação, ela deve ser capaz de incorporar dados, serviços e processos de sistemas novos e existentes em todo o cenário de TI. A integração com API desacopla a interface de integração da aplicação em si, ajudando as organizações a inovar e permanecer ágeis sem esperar que os sistemas em si sejam totalmente modernizados.
A integração com API e o API management são disciplinas distintas, mas complementares, com objetivos e abordagens diferentes. Práticas sólidas de API management podem facilitar a integração com API.
A integração com API diz respeito ao uso de APIs para expor fluxos de integração e conectar aplicação, sistemas de negócios, processos e dados.
API management é um conjunto mais amplo de práticas e ferramentas que aborda as APIs como uma classe de ativos própria e lida com o gerenciamento completo do ciclo de vida das APIs. É o processo escalável de criação, publicação e gerenciamento de APIs, compartilhando-as, controlando o acesso, monitorando o uso e aplicando políticas de segurança, dentro de um ambiente corporativo e multinuvem.
O API management bem-sucedido oferece às organizações maior controle sobre suas APIs. Ele fortalece e otimiza a documentação de APIs, a segurança de API e a descoberta de APIs, ajuda as organizações a evitar caos e redundância de infraestrutura e impulsiona a eficiência de APIs. No geral, ajuda a criar APIs melhores e uma compreensão empresarial mais forte do que existem APIs e como elas podem ser usadas, o que ajuda na integração com API.
Uma prática eficiente de API management pode ajudar a garantir que as organizações estejam aproveitando totalmente as integrações com API e que os componentes e ativos de dados sejam reutilizados sempre que possível. Se houver APIs que possam ser usadas para invocar integrações, as organizações poderão evitar a necessidade de criar APIs personalizadas.
A integração com API ajuda as organizações a alcançar vários resultados cruciais:
O valor das ferramentas de inteligência artificial (IA) depende fortemente do acesso da IA aos dados. Dados que estão isolados em diferentes departamentos de uma organização ou dados que estão desatualizados ou inconsistentes limitam o potencial das ferramentas de IA. A integração de fontes de dados e aplicações para criar conjuntos de dados abrangentes ajuda as empresas a ajuste fino os modelos de IA e obter insights mais sólidos.
A responsabilidade pela inovação está indo além das equipes de TI e os desenvolvedores de software, as equipes de linha de negócios e os tecnólogos cidadãos estão cada vez mais independentes e são solicitados a impulsionar a inovação por meio de tarefas de integração.
À medida que as equipes com menos especialização executam um número maior de tarefas de integração, o risco de expansão, ineficiência e contratempos de segurança ou governança aumenta. A integração com API e as soluções de iPaaS ajudam a impulsionar a democratização dos dados e permitem que funcionários que não sejam de TI realizem tarefas de integração (com a ajuda de ferramentas de pouco código e no-code), minimizando os riscos.
Muitas organizações têm sistemas e processos locais existentes (com vastas quantidades de dados valiosos) na base de sua arquitetura de TI que não são facilmente substituídos. No entanto, esses sistemas não foram construídos para interagir com aplicações e automações modernas baseadas em IA. A integração com API ajuda as organizações a prolongar a vida útil de sistemas tradicionais que, de outra forma, teriam dificuldades em arquiteturas de tempo real.
Em vez de depender de correções ad hoc, que muitas vezes adicionam complexidade e custo, a integração com API oferece uma solução que permite às organizações conectar sistemas principais e processos de negócios dependentes, com novas tecnologias.
A integração com API permite que as organizações conectem novos serviços e aplicações com gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), planejamento de recursos empresariais (ERP) e outros sistemas. Esses sistemas são frequentemente implementados em ambientes diferentes com sistemas de gerenciamento variados, e o sucesso de todos os sistemas depende da sincronização de dados entre eles.
Por exemplo, uma organização pode ter sistemas de ERP e gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM) no local, que precisam trocar dados com uma solução de CRM de software como serviço (SaaS), como o Salesforce, e um aplicativo de suporte ao cliente hospedado na nuvem. A integração com API ajuda a preencher a lacuna entre esses diferentes sistemas.
Há muitas maneiras de as APIs serem usadas para invocar integrações. Exemplos comuns:
As organizações dependem da integração com API para simplificar e automatizar seus fluxos de trabalho em sistemas de software corporativos. Por exemplo, as organizações podem usar APIs para integrar o software de negócios que rastreia os níveis de inventário com o software que rastreia os pedidos recebidos, para tornar os dados essenciais mais visíveis para os stakeholders.
As APIs são comumente usadas para integrar software de CRM a outros sistemas corporativos, como ferramentas de ERP. A integração com API permite que as empresas sincronizem essas ferramentas para que os dados possam mover entre elas, criando uma única fonte de dados consistentes e precisos.
As organizações usam APIs para integrar vários ambientes de computação em nuvem e no local. As integrações de serviços de nuvem permitem a transferência de dados entre ambientes e regiões geográficas, ajudando as organizações a criar fluxos de trabalho mais valiosos e a reduzir os silos de dados.
Os usuários encontram esses tipos de integrações (muitas vezes sem saber) em ambientes comerciais e não comerciais. Aplicações como o Slack usam APIs para integrar à plataforma outros softwares de negócios que os funcionários usam para colaborar.
Por exemplo, os usuários podem integrar um programa de compartilhamento de arquivos baseado em nuvem no aplicativo de mensagens que permite o upload e o compartilhamento de arquivos sem sair da aplicação. Com essas integrações, os funcionários não precisam deixar as aplicações de mensagens para trabalhar em outros aspectos do processo de negócios.
As APIs podem ser categorizadas por caso de uso, incluindo APIs de dados, APIs de sistema operacional, APIs remotas e APIs da web. Hoje, a maioria das APIs são APIs da web.
As APIs da web são um tipo de API remota (o que significa que a API utiliza protocolos para manipular Recursos externos) que expõem os dados e a funcionalidade de uma aplicação na Internet usando o Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
APIs abertas são interfaces de programação de aplicativos de código aberto que os usuários podem acessar usando HTTP. Também conhecidas como APIs públicas, elas definiram endpoints de APIs e formatos de solicitação e resposta.
As APIs de parceiros conectam parceiros de negócios estratégicos. Normalmente, os desenvolvedores acessam essas APIs no modo de autoatendimento por meio de um API developer portal público. Ainda assim, eles precisam concluir um processo de integração e obter credenciais de login para acessar APIs de parceiros.
As APIs internas ou privadas permanecem ocultas dos usuários externos. Essas APIs privadas não estão disponíveis para usuários fora da empresa. Em vez disso, as organizações os usam para melhorar a produtividade e a comunicação entre diferentes equipes internas de desenvolvimento.
As APIs compostas combinam vários dados ou APIs de serviço. Elea permitem que os programadores acessem vários endpoints em uma única chamada. As APIs compostas são úteis na arquitetura de microsserviços, onde executar uma única tarefa pode exigir informações de várias fontes.
No jargão de programação, um "protocolo" é um sistema de regras que determinam os parâmetros de como um determinado programa ou aplicação funciona. Protocolos, estilos e linguagens comuns de APIs incluem:
Uma API REST (também chamada de API RESTful ou web API RESTful) é uma API que segue os princípios de design do estilo arquitetônico de transferência de estado representacional (REST). As APIs de REST são comumente usadas para integrações.
As APIs REST usam solicitações HTTP como GET, PUT, HEAD e DELETE para interagir com recursos. A REST disponibiliza dados como recursos, com cada recurso representado por um URI exclusivo. Os clientes solicitam um recurso fornecendo seu URI.
APIs REST são sem estado, elas não salvam dados do cliente entre solicitações. É possível construir APIs RESTful com protocolos SOAP, mas os profissionais geralmente veem os dois padrões como especificações concorrentes.
O SOAP é uma especificação leve de protocolo de mensagens baseada em XML que permite que endpoints enviem e recebam dados por meio de diversos protocolos de comunicação, incluindo SMTP (simple mail transfer protocol) e HTTP (hypertext transfer protocol.) O SOAP é independente, o que permite que APIs SOAP compartilhem informações entre aplicativos ou componentes de software executados em ambientes diferentes ou que foram escritos em linguagens diferentes.
A chamada de procedimento remoto (RPC) é um protocolo que fornece o paradigma de comunicação de alto nível usado no sistema operacional. A RPC pressupõe a existência de um protocolo de transporte de baixo nível, como o protocolo de controle de transmissão/Internet Protocol (TCP/IP) ou o protocolo de datagrama de usuário (UDP), para transportar os dados da mensagem entre programas de comunicação.
A RPC implementa um sistema lógico de comunicação cliente-servidor projetado especificamente para compatibilidade com aplicações de rede. O protocolo de RPC permite que os usuários trabalhem com procedimentos remotos como se fossem locais.1
O protocolo XML-RPC depende de um formato XML específico para transferir dados. O XML-RPC é mais antigo que o SOAP, mas é mais simples e relativamente mais leve, pois usa largura de banda mínima.
Assim como o XML-RPC, o JSON-RPC é uma chamada de procedimento remoto, que usa JSON (JavaScript Object Notation) em vez de XML. O JSON é um formato leve para troca de dados que é simples de analisar e usa pares nome/valor e listas ordenadas de valores. Como o JSON usa estruturas de dados universais, ele pode ser usado com qualquer linguagem de programação.
O gRPC é um framework de RPC de alto desempenho e de código aberto desenvolvido inicialmente pelo Google. O gRPC usa o protocolo de rede HTTP/2 e o formato de dados Protocol Buffers e é comumente usado para conectar serviços em uma arquitetura de microsserviços.
As APIs do WebSocket permitem a comunicação bidirecional entre o cliente e o servidor. Esse tipo de API não exige o estabelecimento de uma nova conexão para cada comunicação - uma vez estabelecida a conexão, ela permite a troca contínua. Isso torna as APIs Web Socket ideais para comunicação em tempo real.
GraphQL é uma linguagem de consulta de código aberto e tempo de execução do servidor que especifica como os clientes devem interagir com APIs. O GraphQL permite que os usuários façam solicitações de API com apenas algumas linhas, em vez de terem que acessar endpoints complexos com muitos parâmetros. Esse recurso pode tornar mais fácil gerar e responder a consultas de API, especialmente as mais complexas ou específicas que direcionam múltiplos recursos.
As organizações costumam usar plataformas de integração com API, às vezes chamadas de middleware, para gerenciar integrações em ambientes cada vez mais distribuídos. As soluções de iPaaS são uma dessas plataformas.
As plataformas iPaaS fornecem uma interface unificada onde as organizações podem gerenciar as integrações. Essa interface centralizada ajuda a reduzir o caos, promove a integração e a eficiência da API e democratiza o acesso em ecossistemas tecnológicos complexos, permitindo que um espectro mais amplo de usuários execute tarefas de integração.
As plataformas iPaaS geralmente usam ferramentas como conectores pré-construídos, modelos e ferramentas de pouco código ou no-code para reduzir a necessidade de programação personalizada. iPaaS e outras plataformas de integração ajudam a reduzir esforços operacionais demorados e erros e ajudam a simplificar a integração em toda a empresa.
As características principais das plataformas de integração incluem:
As soluções de integração com API mais bem-sucedidas são compatíveis com uma ampla variedade de padrões de integração, incluindo:
As soluções líderes conectam aplicações e serviços, eventos (síncronos e assíncronos) e conjuntos de dados em todos os casos de uso.
A abstração por meio de APIs é particularmente importante nas arquiteturas modernas por dois motivos principais:
Para isso, as APIs REST são comumente usadas para troca síncrona e as APIs Async são usadas para endpoints assíncronos (como os tópicos do Kafka.) Essa abordagem cria uma camada abstrata para todos os pontos de integração.
As arquiteturas modernas são complexas e distribuídas, e é importante que as integrações sejam executadas onde oferecem o maior valor de desempenho e segurança. As plataformas de integração com API são compatíveis com modelos de implementação híbrida e permitem a integração onde quer que os dados residam.
As plataformas de integração com API podem facilitar a execução de fluxos de integração em SaaS gerenciado pelo fornecedor, sistemas locais e nas contas de nuvem do cliente. E oferecem a flexibilidade para ajustar os fluxos de integração à medida que os sistemas são modernizados.
Como cada vez mais funcionários são responsáveis por tarefas de integração (como criar serviços compostos por meio de APIs) nas empresas modernas, é importante que as integrações sejam acessíveis para um amplo espectro de usuários. As ferramentas de autoatendimento e no-code que as principais plataformas de integração com API oferecem ajudam os tecnólogos corporativos e outros usuários à direita dos integradores tradicionais a conectar seus aplicativos SaaS a outros sistemas corporativos.
A integração com API ajuda as organizações a:
A integração com API é usada para conectar sistemas, serviços e aplicações hospedados em diferentes ambientes. Quando esses sistemas podem trocar dados de forma automática e em tempo real, isso permite que as equipes criem automações de processos mais amplas que incorporem várias aplicações e fluxos de trabalho, onde quer que residam.
A abstração oferecida pela integração com API permite que as organizações incorporem os sistemas principais, e os dados valiosos contidos neles, em fluxos de trabalho modernos, sem terem que esperar que todo o sistema seja modernizado.
As APIs são usadas para construir arquiteturas modulares, onde os serviços podem ser adicionados ou removidos com mais facilidade. Essas arquiteturas são mais flexíveis do que outros modelos e permitem que as organizações adicionem novas funcionalidades e serviços sem precisar fazer alterações no atacado na arquitetura subjacente. As APIs também podem ser reutilizadas em diferentes aplicações.
Uma arquitetura API-first projetada com flexibilidade em mente – usando APIs projetadas com um formato padrão e sem dependências rígidas, por exemplo – pode ajudar a tornar as organizações mais escaláveis e melhor posicionadas para responder às mudanças nas tendências de mercado ou nas iniciativas de negócios.
Para que o aprendizado de máquina e outras ferramentas de IA sejam mais eficazes, precisam de acesso a muitos dados. Quanto mais completos e atuais os dados, mais precisos e valiosos serão os insights que a IA pode produzir. A integração com API ajuda as organizações a conectar dados de toda a empresa e permite que as organizações obtenham o máximo valor da aplicação das ferramentas de IA.
Sem integração, os dados podem acabar isolados entre diferentes aplicativos ou unidades de negócios, criando uma experiência complicada e, muitas vezes, demorada para os stakeholders que precisam acessar esses dados. A integração com API é usada para unificar conjuntos de dados e facilitar a troca de dados em tempo real entre sistemas corporativos.
