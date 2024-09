O que é segurança de API?

As APIs agora servem como alicerces da transformação digital, permitindo que as empresas ofereçam serviços a desenvolvedores e parceiros externos. Como as APIs orquestram a comunicação e a troca de dados entre aplicações, elas podem facilitar experiências de usuário mais conectadas, ampliar o alcance geral dos negócios e promover a inovação tecnológica de ponta a ponta. As APIs também simplificam a integração de serviços para que as empresas possam se adaptar rapidamente às mudanças do mercado e às demandas dos clientes.

Mas, à medida que as APIs proliferam, o mesmo acontece com os problemas de segurança que geralmente as acompanham.

As APIs se encontram entre os recursos de TI de uma organização e desenvolvedores de software terceiros ou entre os recursos de TI e os indivíduos, fornecendo dados e informações nos endpoints do processo. Como os endpoints são mostrados ao mundo externo, eles podem tornar as APIs um alvo lucrativo para vários tipos de ataques.