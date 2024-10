A GraphQL é uma adição eficiente e mais flexível à REST; a APIs GraphQL são frequentemente vistas como um upgrade em relação aos ambientes RESTful, especialmente devido à sua capacidade de facilitar a colaboração entre as equipes de front-end e back-end. A GraphQL oferece um próximo passo lógico na jornada de API de uma organização, ajudando a corrigir problemas que normalmente são encontrados com a REST.

No entanto, a REST foi por muito tempo o padrão para arquiteturas de API, e muitos desenvolvedores e arquitetos ainda dependem de configurações RESTful para gerenciar suas redes de TI. Por isso, entender as diferenças entre as duas é essencial para a estratégia de gerenciamento de TI de qualquer organização.

As APIs REST e GraphQL diferem na forma como gerenciam:

Recuperação de dados

Como a REST depende de vários endpoints e interações stateless, em que cada solicitação de API é processada como uma nova consulta, independente de qualquer outra, os clientes recebem todos os dados associados a um recurso. Se um cliente precisar apenas de um subconjunto dos dados, ele ainda receberá todos os dados (busca excessiva). E se o cliente precisar de dados que abranjam vários recursos, um sistema RESTful geralmente faz com que o cliente consulte cada recurso separadamente para compensar a recuperação inadequada de dados da solicitação inicial (busca insuficiente). As APIs GraphQL usam um único endpoint da GraphQL para oferecer aos clientes uma resposta de dados precisa e abrangente em uma única viagem de ida e volta a partir de uma única solicitação, eliminando problemas de busca excessiva e insuficiente.

Versão

Em uma arquitetura REST, as equipes devem versionar as APIs para modificar as estruturas de dados e evitar erros no sistema e interrupções no serviço para o usuário final. Em outras palavras, os desenvolvedores devem criar um novo endpoint sempre que fizerem alterações, o que pode resultar em várias versões da API, podendo complicar a manutenção. A GraphQL reduz a necessidade de versionamento, porque os clientes podem especificar seus requisitos de dados na consulta. A adição de novos campos ao servidor não afeta os clientes sem a necessidade desses campos. Por outro lado, se os campos forem descontinuados, os clientes poderão continuar a solicitá-los até que as consultas sejam atualizadas.

Tratamento de erros

As APIs REST devem usar códigos de status HTTP para indicar o status ou sucesso de uma solicitação, e cada código de status tem um significado específico. Uma solicitação HTTP bem-sucedida retorna um código de status 200, enquanto um erro do cliente pode retornar um código de status 400 e um erro do servidor pode retornar um código de status 500.

À primeira vista, essa abordagem de relatório de status parece mais simples, mas os códigos de status HTTP costumam ser mais úteis para os usuários da web do que para as próprias APIs, especialmente no caso de erros. A REST não possui uma especificação para erros e, portanto, os erros da API podem aparecer como erros de transporte ou não aparecer com o código de status. Essa dinâmica pode forçar a equipe a ler toda a documentação de status para entender o que os erros significam ou até mesmo como os erros são comunicados na infraestrutura.

Com APIs GraphQL, cada solicitação, independentemente de ter resultado em um erro, retorna um código de status 200 OK, pois os erros não são comunicados por meio de códigos de status HTTP (exceto para erros de transporte). Em vez disso, o sistema comunica erros no corpo da resposta juntamente com os dados; então, os clientes devem analisar a carga útil de dados para determinar se a solicitação foi bem-sucedida.

Dito isso, a GraphQL tem uma especificação para erros e, portanto, os erros da API são mais facilmente distinguíveis dos erros de transporte. A natureza exata dos erros aparece na entrada "errors" (erros) no corpo da resposta, o que pode tornar as APIs GraphQL preferíveis para criação.

Dados em tempo real

A REST não possui compatibilidade integrada para atualizações em tempo real. Se um aplicativo precisar de funcionalidade em tempo real, os desenvolvedores geralmente devem implementar técnicas como sondagem longa (em que o cliente sonda repetidamente o servidor em busca de novos dados) e eventos enviados pelo servidor, o que pode adicionar complexidade à aplicação.

No entanto, a GraphQL inclui compatibilidade integrada com atualizações em tempo real por meio de assinaturas. As assinaturas mantêm uma conexão constante com o servidor, permitindo que o servidor envie atualizações para o cliente sempre que eventos específicos ocorrerem.

Ferramentas e ambiente

O ambiente REST está bem estabelecido, com uma ampla variedade de ferramentas, bibliotecas e estruturas disponíveis para desenvolvedores. Trabalhar com APIs REST, no entanto, também exige que as equipes naveguem por vários endpoints e entendam as convenções e padrões únicos de cada API.

As APIs GraphQL são relativamente novas, mas o ambiente da GraphQL cresceu tremendamente desde sua introdução, com diversas ferramentas e bibliotecas disponíveis tanto para o desenvolvimento de servidores quanto clientes. Ferramentas como GraphiQL e GraphQL Playground fornecem poderosos ambientes de desenvolvimento (IDEs) integrados no navegador para explorar e testar APIs GraphQL. Além disso, a GraphQL tem sólida compatibilidade com geração de código, o que pode simplificar o desenvolvimento no lado do cliente.

Cache

As APIs REST dependem de mecanismos como eTags e cabeçalhos de última modificação para armazenar em cache chamadas de API. Embora eficazes, essas estratégias de cache podem ser complexas de implementar e podem não ser adequadas para todos os casos de uso.

As APIs GraphQL podem ser mais difíceis de armazenar em cache devido à natureza dinâmica das consultas. No entanto, a implementação de consultas persistentes, cache de resposta e cache do lado do servidor pode atenuar esses desafios e otimizar esforços de cache mais amplos em arquiteturas GraphQL.