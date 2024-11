A Bonfiglioli também usa o webMethods como um acelerador para processos internos e como um gateway de API. "Como a plataforma é facilmente escalável, parece simplesmente crescer conosco", acrescenta Zoboli. Ao unificar os dados e pontos de contato dos clientes, o iPaaS permite interações com os clientes sem dificuldades. A Bonfiglioli já usou essa capacidade para construir um novo portal do cliente para processamento de pedidos, atendimento, rastreamento, visualização do histórico de compras e mais.

"À medida que mais e mais de nossa produção se torna habilitada para IoT", explica Zoboli, "ficamos ansiosos por integrações que tornarão nosso negócio mais sustentável por meio de manutenção preditiva de plantas e produtos, distribuição mais eficiente e integração em tempo real. Nosso iPaaS nos permite integrar dados antigos e novos em vários ambientes, e isso nos dá vantagem sobre nossos concorrentes."

A Bonfiglioli emprega APIs para descentralizar a colaboração interna, permitindo que filiais e fábricas selecionem soluções localmente (por exemplo, sistemas de execução de manufatura e sistemas supervisores) e as integrem com os sistemas centrais da empresa. Esses sistemas centrais incluem ERP e CRM, integrados por meio de APIs padrão desenvolvidas e publicadas no webMethods.