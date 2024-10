O que é um endpoint de API?

Uma API REST (também chamada de API RESTful ou web API RESTful) é uma API que segue os princípios de design do estilo arquitetônico de transferência de estado representacional (REST).1 GraphQL é uma linguagem de consulta de código aberto e tempo de execução do servidor que especifica como os clientes devem interagir com APIs.2

GraphQL e REST são tecnologias baseadas em recursos que aceitam formatos de dados similares (JSON e XML, por exemplo) e permitem que os clientes solicitem dados de servidores usando métodos HTTP. No entanto, eles diferem em seus requisitos de solicitação e recuperação de dados, entre outras diferenças. Vamos nos concentrar em uma diferença importante relacionada a endpoints.

As APIs REST usam vários endpoints e têm endpoints diferentes para cada recurso. Quando o cliente solicita um recurso, o servidor retorna todos os dados associados ao recurso, mesmo que o cliente necessite apenas de um subconjunto dos dados. Isso é conhecido como overfetching. Se um cliente precisar de dados espalhados por vários recursos, será necessário fazer chamadas de API separadas para cada um desses recursos para compilar os dados necessários.

O GraphQL expõe modelos de dados usando um único endpoint e usa uma sintaxe que permite aos clientes fazer solicitações de API em uma única linha, ou algumas linhas, para especificar exatamente aquilo de que precisam. As consultas do GraphQL podem seguir referências entre recursos e realizar tarefas complexas de recuperação de dados em uma única solicitação. Isso ajuda a eliminar problemas de under e overfetching e a necessidade de fazer múltiplas chamadas de API.

Nem as APIs REST nem as GraphQL são inerentemente superiores; são ferramentas diferentes, adequadas a tarefas diferentes.3