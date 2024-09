O que é monitoramento de API?

Mais especificamente, o monitoramento da API envolve avaliar as respostas da API em produção para garantir que atendam aos padrões de desempenho da organização e alertar as partes apropriadas quando as coisas saem dos trilhos. Com as empresas migrando cada vez mais em direção às infraestruturas de TI digitalizadas,ter uma conectividade estável entre partes e sistemas é fundamental. É aqui que as APIs entram em cena.

As APIs funcionam como os blocos de construção da maioria das aplicações móveis e web, além de serem o hub de orquestração de dados para os diversos processos, protocolos e aplicativos que compõem a maioria dos ecossistemas de TI. Eles facilitam a comunicação entre aplicativos e entre aplicativos e clientes, permitindo a integração perfeita de vários serviços.

Mais de 75% das empresas relatam ter 26 APIs (em média) por aplicativo implementado.1 Além disso, mais de um terço dos entrevistados afirmam que todos os seus aplicativos estão integrados por APIs, uma proporção que se espera aumentar para mais de 50% nos próximos anos.1

Assim, o desempenho da API é uma preocupação real para a maioria das empresas. Se não gerenciadas corretamente, as APIs comprometidas ou desatualizadas podem afetar significativamente a experiência do usuário final e a funcionalidade geral dos aplicativos, bem como os resultados comerciais. As práticas de monitoramento de segurança de API podem ajudar as empresas a resolver prontamente problemas de desempenho e funcionalidade das APIs antes que se tornem disruptivos (ou até mesmo catastróficos).