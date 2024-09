Desde aprimorar as experiências dos clientes até proporcionar novas ferramentas aos funcionários, as APIs são componentes essenciais das aplicações web modernas de hoje em dia. Se alguma API chamada por um aplicativo não estiver disponível ou demorar a responder, isso poderá afetar gravemente seu desempenho e criar atrito para os usuários finais. Sem entender realmente o que está acontecendo nos bastidores, isolar e resolver esses problemas pode ser difícil, demorado e caro.

O monitoramento de APIs com o IBM Instana Observability fornece monitoramento de ponta a ponta para detectar, diagnosticar e resolver problemas com suas APIs de missão crítica. Oferecendo automação, contexto e inteligência impulsionados por IA, o Instana detecta automaticamente os pontos de integração de APIs, monitora o desempenho de APIs e rastreia as chamadas de APIs em diferentes camadas de serviço.