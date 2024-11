O que é monitoramento sintético?

Up to 88% of online consumers are less likely to return to a site after a bad experience ( Northern Arizona University (link externo ao site ibm.com). Você deve usar o monitoramento sintético principalmente porque pode melhorar a experiência do cliente em tempo real.

Estes são alguns dos principais motivos para usar o monitoramento sintético:

Correção de problemas: o monitoramento sintético alerta sua equipe de TI quando ocorre um erro, como um período de baixo tráfego ou falta de disponibilidade de transações. Esse monitoramento em tempo real permite que os desenvolvedores encontrem e resolvam um problema antes que ele afete seus usuários.

Melhora do benchmarking: você pode usar dados históricos para aprimorar sua aplicação após utilizar o monitoramento sintético por um longo período. Esses dados fornecem um conhecimento básico do desempenho geral e insights sobre seu sucesso em comparação com os concorrentes.

Monitore transações complexas: você pode determinar com facilidade se suas transações estão funcionando corretamente. O monitoramento sintético pode emular processos como preencher formulários, fazer compras e adicionar itens ao carrinho.

Prepare-se para as épocas de pico de tráfego: o monitoramento sintético pode simular clientes de diferentes locais para monitorar APIs, aplicações móveis e web, produtos SaaS e mais. Essa capacidade permite identificar mercados potenciais de alto tráfego e áreas geográficas.

Monitorar esses fatores permite que sua organização responsabilize organizações terceiras, prospere em situações diversas e realize integrações bem-sucedidas. Por fim, garante que você está aderindo aos acordos de nível de serviço (SLAs) para seus fornecedores e usuários.