Os usuários de aplicativos móveis esperam disponibilidade contínua, funcionalidade e uma experiência sem atritos. Qualquer coisa a menos, e eles não hesitarão em abandonar seu aplicativo e baixar algo melhor. Com tanta coisa em jogo, as equipes de desenvolvimento de aplicativos móveis lutam para acompanhar o ritmo usando uma mistura de ferramentas diferentes de análise e monitoramento de desempenho para gerenciar o desempenho dos aplicativos móveis.

O IBM® Instana Observability fornece uma visão completa de ponta a ponta do desempenho do seu aplicativo móvel em tempo real e a partir de uma única plataforma. Esse monitoramento de desempenho da aplicação (APM) inclui visibilidade full-stack profunda dos caminhos de chamada de aplicações, insights detalhados sobre as interações do usuário final em dispositivos móveis e os problemas que eles enfrentam. A solução permite que você monitore aplicativos móveis implementados em iOS, Android, Flutter ou React Native.