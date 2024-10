O que é uma chave de API?

As chaves de API fornecem funções úteis dentro de uma organização além da simples autenticação. Como essas chaves ajudam a determinar o acesso à API, elas também podem ser usadas para manter as aplicações em funcionamento e fornecer dados úteis sobre como estão sendo usadas.

Bloquear tráfego anônimo

As chaves de API são um aspecto importante do gerenciamento de acesso, que permite que uma organização controle quais usuários podem acessar suas APIs. O tráfego anônimo para uma API pode ser um indicador de atividade mal-intencionada. O uso de chaves de API permite que uma organização bloqueie o acesso não autorizado a APIs, como chamadas anônimas de API, o que pode limitar o escopo de um possível ataque cibernético. Limitar o serviço de API dessa forma também ajuda a evitar que as APIs sejam bombardeadas com solicitações, minimizando as chances de tempo de inatividade para aplicações importantes.

Controle o número de chamadas feitas para APIs

As chaves de API podem ser usadas para restringir o tráfego de uma API, uma medida conhecida como limitação de taxa. A limitação de taxa permite que uma organização controle quantas solicitações são feitas a uma API por um cliente durante um período específico. O acesso à API é negado depois que o tráfego atinge o limite definido.

Ao permitir apenas o tráfego de aplicações dentro dos parâmetros definidos, a organização pode otimizar o uso de recursos de API e largura de banda. Essas configurações podem ser determinadas na documentação de API da organização.

Monitorar tendências de uso de API

Como as chaves de API são identificadores exclusivos, uma organização pode usar chaves de API para rastrear o tráfego e as chamadas feitas para APIs. Usando chaves de API, as organizações podem rastrear cada chamada feita para uma API até uma aplicação específica. Eles também podem determinar o número de chamadas que estão sendo feitas, o tipo de chamadas, o intervalo de endereços IP do usuário e mesmo se estão usando iOS ou Android.

A análise de padrões de uso ajuda uma organização a entender melhor quais partes de uma empresa estão acessando endpoints específicos com mais frequência. O monitoramento do tráfego e a filtragem de registros também são úteis para a segurança de API. No caso de um ataque cibernético, a verificação da atividade em um servidor de API em relação a chaves de API específicas pode dar à organização um insight mais amplo do ataque e de quais chaves podem ter sido comprometidas.