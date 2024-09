Descubra como a arquitetura baseada em eventos permite comunicação em tempo real e com leve acoplamento entre aplicações e serviços conectados por meio de eventos.

Mergulhe no funcionamento do API Management, concentrando-se em simplificar a criação, publicação, gerenciamento e segurança de API em um ambiente corporativo e multinuvem.

Conheça o funcionamento das filas de mensagens, elemento essencial do middleware de mensagens, permitindo a comunicação assíncrona entre aplicações e serviços.

Rastreie as origens, os marcos e a função principal do Kubernetes na otimização da implementação e escalabilidade de aplicativos em contêineres em ambientes de nuvem e microsserviços.

Veja por que a integração de aprendizado de máquina (ML), IA e Decision Optimization (DO) em processos de negócios é essencial para melhorar a eficiência.

Como a tecnologia pode ajudar a poupar nosso abastecimento de água

Saiba como as inovações da IBM em dados e IA, e as soluções de sustentabilidade, estão ajudando as organizações a reduzir o desperdício e proteger os recursos hídricos.