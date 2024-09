Fila de mensagens vs. pub/sub

As filas de mensagens usam um padrão de sistema de mensagens ponto a ponto, em que um aplicativo (chamado de o remetente) envia uma mensagem para a fila e outro aplicativo (chamado de o destinatário) recebe a mensagem da fila e a consome. Deve haver um relacionamento um-a-um fortemente acoplado entre o remetente e o destinatário, e cada mensagem deve ser consumida apenas uma vez.

Se seus aplicativos exigem que as mensagens sejam distribuídas a várias partes, podem ser combinadas várias filas de mensagens ou pode ser usado um modelo de publicação/assinatura (pub/sub) de mensagens.

No sistema de mensagens pub/sub, o aplicativo que produz a mensagem é chamado de um publicador e os aplicativos que a consomem são chamados de assinantes. Cada mensagem é publicada em um tópico, e cada aplicativo que assina esse tópico recebe uma cópia de todas as mensagens publicadas nele.

A maioria das soluções de middleware de sistema de mensagens suporta tanto a fila de mensagens (ponto a ponto) quanto os modelos de sistema de mensagens pub/sub.

Fila de mensagens vs. barramento de mensagem

Um barramento de mensagem, que é um tipo de barramento de serviço corporativo ou ESB, permite que serviços onipresentes acessem dados enquanto asseguram que eles permaneçam desacoplados e independentemente funcionais dentro de uma arquitetura de sistema distribuído. Ao empregar um barramento de mensagem, todos os serviços ou aplicativos devem compartilhar tipos de dados comuns, um conjunto de comandos comum e protocolos comuns de comunicação (embora possam ser escritos em linguagens diferentes). Os consumidores podem determinar como utilizar as mensagens.

Se aplicativos desacoplados tiverem que se comunicar por meio de um barramento de mensagem, as mensagens devem ser transformadas de modo que todas sejam do mesmo tipo. Em contraste, as filas de mensagens transportam mensagens, não importa se elas são do mesmo tipo ou de tipos diferentes.

Fila de mensagens vs. serviços da web

Os aplicativos podem se comunicar diretamente por meio de serviços da web ou APIs baseados em protocolos padrão, como SOAP (Simple Object Access Protocol) ou HTTP, em vez de por meio de middleware de sistema de mensagens. Os serviços da web são amplamente utilizados em sistemas distribuídos, são relativamente simples e fáceis de implementar, tornando-os uma alternativa viável para as filas de mensagens em determinados casos de uso e cenários.

Diferentemente das filas de mensagens, no entanto, os serviços da web não podem garantir a entrega de mensagens. Se o servidor ou a conexão falhar, deve-se desenvolver a capacidade de lidar com o erro dentro do cliente. Os serviços da web também carecem de modelos de distribuição pub/sub. O middleware de sistema de mensagens oferece maior tolerância a falhas e melhor capacidade de lidar com tráfego pesado ou picos de atividade.

Para saber mais sobre quando usar APIs, quando usar o sistema de mensagens, ou quando usar ambos, consulte "Uma introdução às APIs e ao sistema de mensagens."

Fila de mensagens vs. bancos de dados

Os bancos de dados podem ser usados como uma alternativa para filas de mensagens em determinadas situações, mas na maioria das vezes eles servem fins diferentes e não são prontamente intercambiáveis. Bancos de dados são mais comumente usados para armazenamento e permitem acesso às mesmas informações repetidamente. As filas de mensagens não podem ser utilizadas para fins de armazenamento. Após uma mensagem ser consumida, ela é excluída da fila.

Projetar uma funcionalidade semelhante à da fila de mensagens em um banco de dados é possível, mas requer muito esforço de programação e conhecimento. Os bancos de dados só podem ser usados para replicar estruturas de fila simples e não são escaláveis para aplicativos maiores.

Confira "Uma breve visão geral do cenário de banco de dados" para obter mais informações sobre bancos de dados e seus recursos.