Os departamentos de recursos humanos (RH) geralmente lidam com muitas tarefas organizacionais (como contratação e demissão, gerenciamento de benefícios, avaliações de desempenho e controle de folha de pagamento) e grandes volumes de dados e documentos de funcionários. A integração com ERP ajuda a consolidar esses dados por meio da criação e do gerenciamento de perfis de funcionários individuais que são mais fáceis de acessar e armazenados com segurança.



A integração com sistemas de RH ajuda a manter as equipes de RH informadas sobre as necessidades mais amplas da empresa, informações que podem ser valiosas ao contratar novos funcionários e criar anúncios de vagas. As integrações com ERP também ajudam as equipes a automatizar muitas tarefas manuais de RH, como a integração ou aprovações de folgas remuneradas (PTO), permitindo que as equipes de RH se concentrem em trabalhos mais estratégicos.