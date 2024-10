O que é governança de API?

A governança de API é importante porque garante a disponibilidade e segurança das APIs à medida que os ambientes de TI se tornam mais complexos, e as organizações dependem cada vez mais de microsserviços e aplicações (como soluções de SaaS) distribuídas em diversos ambientes. A governança de API permite que a organização exponha com segurança seus recursos e funções de negócio, disponibilizando-as para uso por clientes internos e externos.

Isso é particularmente relevante para grandes empresas, muitas das quais utilizam milhares de APIs.1 Uma governança eficaz de APIs garante que o programa de APIs da organização funcione de maneira eficiente e coesa, alinhado aos objetivos de negócio. Por exemplo, a governança possibilita à organização criar APIs que integram sistemas legados em serviços compostos e também interagem com aplicações e serviços mais modernos hospedados na nuvem.

A governança de API também é crucial porque ajuda a diminuir redundâncias e a mitigar os riscos associados à proliferação desordenada de APIs. A governança facilita para os stakeholders identificar quais recursos já existem (e como utilizá-los) e quais funcionalidades precisam ser desenvolvidas. As políticas de governança de API auxiliam na padronização do design e desenvolvimento de APIs, garantindo que as novas APIs funcionem em conjunto com outras APIs modulares. A governança também garante que as APIs estejam em conformidade com os órgãos reguladores e que as organizações implementem e façam cumprir medidas de segurança adequadas.

A governança de API é especialmente importante para organizações que buscam uma estratégia API-first. Nessa estratégia, as APIs são consideradas ativos estratégicos de negócio e têm prioridade durante o processo de desenvolvimento, em vez de serem tratadas após o desenvolvimento de aplicações. As políticas de governança ajudam a garantir que todas as APIs sejam modulares e interoperáveis, e que novas APIs adicionadas ao ambiente tragam valor e funcionem conforme o esperado.