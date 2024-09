O que é gerenciamento do ciclo de vida de aplicações (ALM)?

O ALM envolve as equipes de DevOps e de negócios trabalhando juntas durante todo o ciclo de vida da aplicação para implementar e entregar aplicações funcionais que atendam aos objetivos de negócios.Ele abrange diversas disciplinas relacionadas, incluindo gerenciamento de requisitos, programação de computadores, desenvolvimento de software, testes de software e manutenção, gerenciamento de mudanças, integração contínua, gerenciamento de projetos e mais.



O desenvolvimento de aplicações é um processo colaborativo que funciona melhor quando todos os stakeholders têm visibilidade do processo. As ferramentas de ALM simplificam a criação de aplicações por meio de uma metodologia definida com o objetivo de criar produtos de qualidade. As ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida de aplicações ajudam as operações de TI a automatizar processos e fluxos de trabalho que levam a uma implementação mais rápida e uma melhor manutenção ao longo do ciclo de vida da aplicação.

Implementar uma estratégia bem-sucedida de gerenciamento do ciclo de vida de aplicações requer uma compreensão das etapas do ALM e a criação de uma estratégia e plano claros para desenvolvimento, implementação e além. Para um lançamento de produto bem-sucedido, as equipes devem tratar cada etapa do processo com igual importância. Como as organizações estão cada vez mais dependentes de aplicações para alcançar os objetivos de negócios, é importante ter ferramentas e tecnologias que possam ajudar a entregar aplicativos que atendam às necessidades dos usuários.